Lượng xe tăng cao dịp nghỉ lễ, liên tiếp xảy ra sự cố trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây và Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Một xe ô tô khác lao khỏi đường cao tốc, rơi xuống lề đất, đầu xe biến dạng tại km176 cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết. Ảnh: DT

Ngày 30/8, lưu lượng phương tiện từ TPHCM đổ về các tỉnh miền Trung tăng cao dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9. Trong ngày hôm nay, trên 2 tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây và Vĩnh Hảo - Phan Thiết (tỉnh Lâm Đồng) liên tiếp xảy ra va chạm và sự cố giao thông, khiến phương tiện ùn ứ, di chuyển chậm qua nhiều đoạn.

Khoảng cuối giờ sáng, tại km33+300 cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây (đoạn qua xã Tân Minh), 2 ô tô 7 chỗ va chạm khi lưu thông cùng chiều, dừng lại ở làn sát dải phân cách cứng, gây ùn ứ kéo dài.

Đến trưa cùng ngày, khoảng 12h, tại km140 cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, một ô tô hướng Nam – Bắc gặp sự cố, phần đầu hư hỏng nặng, nằm cách nút giao Vĩnh Hảo khoảng 6 km, khiến hàng loạt phương tiện phải nối đuôi di chuyển chậm.

Tiếp đó, lúc 14h20 cùng ngày, tại km176 cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đoạn qua xã Lương Sơn, một xe ô tô lưu thông hướng Nam - Bắc khi đến địa điểm trên thì lao ra khỏi đường cao tốc, lọt xuống lề đường đất. Phần đầu xe hư hỏng nặng. Rất may, người trong xe kịp thoát ra ngoài an toàn.

Sau khi các sự cố xảy ra, Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 - Cục CSGT đã khẩn trương có mặt điều tiết giao thông, đặt cảnh báo và phối hợp xử lý hiện trường, đảm bảo giao thông thông suốt trong đợt cao điểm.