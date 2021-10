Khủng hoảng cắt điện ở Trung Quốc: Công ty Mỹ “đứng ngồi không yên”

Thứ Sáu, ngày 01/10/2021 20:40 PM (GMT+7)

Các công ty Mỹ hoạt động ở Trung Quốc đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi cuộc khủng hoảng năng lượng ngày càng trầm trọng, khiến các công ty này đánh mất cơ hội kinh doanh, buộc phải hủy hợp đồng và lãng phí nguyên liệu thô.

Một khu công nghiệp chìm trong bóng tối ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc vì cắt điện luân phiên.

Đây là tuyên bố của Ker Gibbs, chủ tịch Phòng Thương mại Mỹ (AmCham) tại Thượng Hải.

Hiệp hội bao gồm 3.000 thành viên, đại diện cho 1.200 công ty Mỹ, hiện đang tích cực đàm phán với nhà chức trách Trung Quốc để tìm hướng giải quyết thách thức ảnh hưởng đến sản xuất, do một nửa số tỉnh thành ở Trung Quốc rơi vào cảnh cắt điện luân phiên.

“Các công ty Mỹ chỉ nhận được thông báo của nhà chức trách Trung Quốc trước từ 1-2 giờ, rằng phải ngừng hoạt động vì cắt điện”, Gibss nói trên SCMP, sau cuộc họp trực tuyến với đại diện 40 công ty Mỹ có nhà máy ở Thiên Tân ở phía bắc cho tới Quảng Đông ở phía nam Trung Quốc.

“Việc cắt điện đột ngột như vậy không chỉ ảnh hưởng đến sản xuất, mà còn gây hư hại máy móc, làm tăng nguy cơ mất an toàn lao động”, Gibbs nói thêm.

Cuộc khủng hoảng năng lượng ở Trung Quốc còn gây gián đoạn các chuỗi cung ứng, khiến các công ty Mỹ mất cơ hội kinh doanh và phải hủy đơn hàng.

“Chúng tôi hi vọng chính phủ Trung Quốc sẽ có biện pháp đúng đắn để chúng tôi quay trở lại sản xuất bình thường. Trong ngắn hạn, chúng tôi mong muốn chính quyền địa phương phối hợp tốt hơn nữa, có thông báo chi tiết hơn về lịch cắt điện”, Gibbs nói.

Ít nhất 20 trong 31 tỉnh thành ở Trung Quốc đang phải xoay xở để đạt mục tiêu cắt giảm lượng điện thiêu thụ theo năm, sau khi không đạt mục tiêu đề ra trong nửa đầu năm 2021.

Không chỉ các doanh nghiệp sản xuất mà người dân Trung Quốc cũng bắt đầu sống trong cảnh cắt điện luân phiên, khiến đời sống bị đảo lộn.

Một lý do khác khiến Trung Quốc rơi vào khủng hoảng năng lượng là do giá than đã tăng gấp đôi trong 5 tháng qua, trong khi giá điện bị chính phủ kìm hãm, khiến các nhà sản xuất điện phải cắt giảm hoạt động.

“Cảm giác như chúng tôi đang quay lại thời thiếu điện ở Trung Quốc trước năm 2010, khi phải hạn chế sản xuất trong giờ cao điểm, chuyển sang các khung giờ khác”, Gibbs nói.

Các chuyên gia Trung Quốc cảnh báo, nếu chính phủ không kiểm soát giá than, tình trạng thiếu điện trong mùa đông sẽ càng nghiêm trọng hơn.

Phòng Thương mại Mỹ ở Trung Quốc ủng hộ đề xuất tăng giá điện. “Các công ty của chúng tôi sẵn sàng trả giá điện cao hơn, vì sử dụng máy phát chạy dầu diesel gây ô nhiễm và còn tốn kém hơn nhiều”, Gibss nói.

