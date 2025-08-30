Ông Trump chấm dứt chế độ bảo vệ an ninh bà Harris

Ngày 29-8, một quan chức cấp cao Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hủy bỏ chế độ bảo vệ của Mật vụ Mỹ dành cho cựu Phó Tổng thống Kamala Harris, theo hãng tin Reuters.

Theo thông lệ, các cựu Phó Tổng thống thường được hưởng chế độ bảo vệ của Mật vụ trong sáu tháng sau khi rời nhiệm sở. Việc bảo vệ cho bà Harris được gia hạn thành một năm, đến tháng 1-2026, do Tổng thống khi đó là ông Joe Biden quyết định trước khi ông rời nhiệm sở, theo vị quan chức.

Cựu Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris. Ảnh: AFP

Bức thư gửi bà Harris, đề ngày 28-8, nêu rõ việc chấm dứt chế độ bảo vệ từ Mật vụ Mỹ sẽ có hiệu lực từ ngày 1-9.

Bà Kirsten Allen, cố vấn cấp cao của bà Harris, đã phản hồi quyết định này.

“Cựu Phó Tổng thống trân trọng cảm ơn Cơ quan Mật vụ Mỹ vì sự chuyên nghiệp, tận tụy và cam kết vững vàng đối với an toàn” - theo bà Allen.

Diễn biến này gặp phản ứng từ nhiều người. Thượng nghị sĩ Mỹ Adam Schiff, một đảng viên Dân chủ bang California, gọi động thái của chính quyền ông Trump là “sự trả đũa”.

Ông Trump cũng đã chấm dứt chế độ bảo vệ liên bang đối với một số người khác, trong đó có các nhân vật chỉ trích ông như cựu Cố vấn an ninh quốc gia John Bolton.

Vào tháng 3, ông Trump cũng hủy bỏ chế độ bảo vệ an ninh dành cho các con của ông Biden là ông Hunter Biden và bà Ashley Biden.