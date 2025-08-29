Phản ứng bất ngờ của Nhà Trắng sau khi Nga tập kích Ukraine với 629 tên lửa và UAV

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt trả lời các phóng viên vào ngày 23/6/2025. Ảnh: Reuters.

Hôm 28/5, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra phản ứng có phần thận trọng và đôi lúc giữ khoảng cách trước vụ tập kích tầm xa mới nhất của Nga nhằm vào Ukraine.

Không quân Ukaine nói Nga đã phóng 629 phương tiện trên không, bao gồm 598 máy bay không người lái (UAV) và 31 tên lửa các loại. Nhà chức trách Ukraine ghi nhận ít nhất 18 người thiệt mạng và 48 người bị thương.

Nhà Trắng cho biết Tổng thống Trump “không vui” trước diễn biến này, song nói ông Trump cũng “không bất ngờ”.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nói cuộc tập kích của Nga là điều không bất ngờ trong vòng xoáy xung đột hơn 3 năm qua. Ukraine mô tả đây là đợt tập kích tầm xa có quy mô lớn thứ hai của Nga.

“Đây là hai quốc gia đã ở trong tình trạng xung đột từ lâu”, bà Leavitt nói với các phóng viên. Bà cũng nêu thực tế là Ukraine thời gian qua liên tục phóng tên lửa và UAV, gây thiệt hại đáng kể cho hạ tầng năng lượng Nga. Nhà Trắng đánh giá Ukraine đã gây tổn hại tới “20% công suất lọc dầu của Nga”. Các thiệt hại này thường là tạm thời và Nga có thể khôi phục hoàn toàn công suất lọc dầu sau vài tuần.

Bà Leavitt nhắc lại mong muốn của Tổng thống Trump là chấm dứt xung đột, song cũng nhấn mạnh trách nhiệm thuộc về cả hai phía. “Tổng thống muốn xung đột kết thúc, nhưng các nhà lãnh đạo của hai nước cũng cần mong muốn như vậy và phải kết thúc nó”, bà nói, đồng thời cho biết ông Trump “sẽ đưa ra thêm tuyên bố sau”.