Cựu Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn lên tiếng sau khi bị phế truất

Bà Paetongtarn xuất hiện trước báo giới chiều 29/8. Ảnh: AFP

Theo Channel News Asia, trong phát biểu, bà tuyên bố chấp nhận phán quyết của tòa và nhấn mạnh, những gì bà làm đều nhằm bảo vệ lợi ích của người dân.

Bà Paetongtarn cho rằng phán quyết này sẽ mang đến những thay đổi chính trị cho Thái Lan.

Nữ Thủ tướng bị phế truất khẳng định mọi hành động của bà xuất phát từ “thiện chí và trách nhiệm cao nhất”, với mục tiêu bảo vệ cuộc sống của người dân.

Bà Paetongtarn cũng kêu gọi tất cả các bên cùng chung tay đưa đất nước tiến lên, đồng thời bày tỏ lời cảm ơn vì đã có cơ hội được phục vụ tổ quốc.

Theo Channel News Asia, việc bà Paetongtarn bị phế truất diễn ra chỉ sau một năm cầm quyền, đánh dấu thêm một đòn giáng mạnh vào gia tộc Shinawatra – dòng họ chính trị đã nhiều lần nắm quyền lực tại Thái Lan nhưng cũng liên tục vấp phải sự can thiệp từ quân đội và tư pháp. Theo Bangkok Post, bà Paetongtarn là thủ tướng thứ 5 của Thái Lan bị tòa Hiến pháp phế truất trong vòng 17 năm.

Phán quyết mới của tòa Hiến pháp mở đường cho quốc hội Thái Lan tiến hành bầu chọn thủ tướng mới. Tuy nhiên, quá trình này có thể kéo dài, bởi đảng Pheu Thai cầm quyền của bà Paetongtarn nay đã suy yếu, mất lợi thế thương lượng và buộc phải củng cố một liên minh mong manh trong quốc hội.

Theo Bangkok Post, Phó Thủ tướng Phumtham Wechayachai cùng toàn bộ nội các hiện tại sẽ điều hành chính phủ trong vai trò lâm thời cho đến khi quốc hội bầu được thủ tướng mới. Tuy nhiên, không có thời hạn cụ thể nào được đặt ra cho quá trình này.

Hiện có 5 ứng viên đủ điều kiện trở thành thủ tướng Thái Lan, trong đó chỉ có một người thuộc đảng Pheu Thai: Ông Chaikasem Nitisiri, 77 tuổi, cựu Tổng chưởng lý, ít kinh nghiệm trong nội các và gần như giữ vai trò mờ nhạt trên chính trường.

Các gương mặt đáng chú ý khác bao gồm cựu Thủ tướng Prayut Chan-o-cha, người từng lãnh đạo cuộc đảo chính quân sự lật đổ chính phủ Pheu Thai năm 2014 nhưng hiện đã tuyên bố rút khỏi chính trường; và ông Anutin Charnvirakul, cựu Phó Thủ tướng, người đã rút đảng của mình khỏi liên minh của bà Paetongtarn sau vụ lộ điện đàm gây tranh cãi.