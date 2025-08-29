Tư lệnh Ukraine lên tiếng sau khi bị Hungary cấm quay về quê hương

Tư lệnh Ukraine Robert "Magyar" Brovdi là người gốc Hungary. Ảnh: Ukrainska Pravda.

Theo tờ Ukrainska Pravda, ông Brovdi, người gốc Hungary sinh ra tại vùng Zakarpattia (Ukraine) hôm 28/8 nói ông không bận tâm tới lệnh cấm từ Budapest.

“Các biện pháp trừng phạt và hạn chế này không có ý nghĩa gì với tôi. Tôi sinh ra ở Ukraine và sẽ trở lại quê cha đất tổ vào thời điểm thích hợp. Ở Hungary vẫn còn nhiều người Magyar đích thực, và lịch sử sẽ có sự công bằng của nó”, ông viết trên mạng xã hội, dường như ám chỉ việc ở Hungary vẫn có những người ủng hộ Ukraine chiến đấu trong xung đột với Nga, khác biệt với quan điểm của chính quyền Thủ tướng Viktor Orban.

Cá nhân ông Brovdi sử dụng biệt danh "Magyar" trong chiến đấu. “Magyar” nghĩa là người Hungary trong tiếng địa phương của Hungary.

Ông Brovdi cũng chỉ trích việc chính phủ Hungary tiếp tục mua dầu từ Nga, cho rằng điều này khiến Budapest trở thành “đồng phạm” trong các cuộc tấn công của Nga nhằm vào Ukraine.

“Lợi nhuận từ dầu mỏ đang quay trở lại Ukraine dưới dạng tên lửa và máy bay không người lái, gây thương vong cho dân thường. Chính phủ Hungary phải chia sẻ trách nhiệm về điều đó, và chúng tôi sẽ không quên”, ông Brovdi nhấn mạnh.

Trước đó, Balazs Orban, quan chức cấp cao trong chính phủ Hungary, xác nhận lệnh cấm nhập cảnh đối với ông Brovdi, viện dẫn nguyên nhân là các vụ tấn công vào tuyến ống Druzhba.

3 cuộc tấn công nhằm vào mạng lưới đường ống Druzhba trong tháng này đều do USF thực hiện. Cá nhân ông Brovdi đã xác nhận chỉ đạo các cuộc tấn công này.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha đưa ra phản ứng cứng rắn, cho rằng phía Hungary coi trọng tuyến ống dẫn dầu của Nga hơn là sinh mạng của dân thường Ukraine.

Trong đêm 27 rạng sáng 28/8, Nga tiến hành một cuộc tập kích quy mô lớn vào thủ đô Kiev và nhiều khu vực khác, khiến ít nhất 18 người thiệt mạng, tờ Ukrainska Pravda đưa tin. Tới nay, chính phủ Hungary vẫn chưa đưa ra bình luận về vụ việc.