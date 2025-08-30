Ông Trump lên tiếng việc tòa phúc thẩm tuyên chính sách thuế quan là bất hợp pháp

Ngày 29-8, Tòa phúc thẩm Liên bang Mỹ tại Washington, D.C ra phán quyết rằng Tổng thống Donald Trump đã lạm dụng thẩm quyền khi áp thuế quan dựa trên một đạo luật quyền hạn khẩn cấp, cho rằng chỉ quốc hội mới có quyền áp dụng những biện pháp như vậy, theo đài CNBC.

Tuy nhiên, các thẩm phán cho biết thuế quan vẫn sẽ được duy trì trong khi vụ việc tiếp tục.

“Quyền lực cốt lõi của quốc hội trong việc áp các loại thuế như thuế quan được hiến pháp trao độc quyền cho nhánh lập pháp. Thuế quan là quyền lực cốt lõi của quốc hội” - phán quyết nêu rõ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: THE WASHINGTON POST

Phán quyết này ảnh hưởng đến hai nhóm thuế quan mà ông Trump tìm cách áp đặt. Thứ nhất là loại thuế quan theo từng quốc gia hay còn gọi là “thuế đối ứng”.

Phán quyết cũng ảnh hưởng đến mức thuế 25% mà ông Trump áp lên một số hàng hóa từ Canada, Trung Quốc và Mexico với lý do các nước này không ngăn được dòng chảy fentanyl và các chất gây nghiện khác vào Mỹ.

Phán quyết hôm 29-8 không ảnh hưởng những thuế quan áp dụng theo các luật khác, chẳng hạn mức thuế 50% với thép và nhôm áp lên các đối tác thương mại toàn cầu khác. Các mức thuế này được thực thi theo nhiều điều khoản trong Đạo luật Thương mại năm 1974 và Đạo luật Mở rộng Thương mại năm 1962.

Viết trên mạng xã hội Truth Social tối 29-8, ông Trump nhấn mạnh rằng các mức thuế sẽ vẫn có hiệu lực, đồng thời tuyên bố “một tòa phúc thẩm cực kỳ mang tính đảng phái đã sai lầm khi nói rằng thuế quan của chúng ta nên bị gỡ bỏ”.

“Họ nên biết rằng nước Mỹ cuối cùng sẽ chiến thắng. Nếu các mức thuế này biến mất, đó sẽ là thảm họa hoàn toàn cho đất nước. Nó sẽ khiến chúng ta suy yếu về tài chính, trong khi chúng ta phải mạnh mẽ” - ông Trump viết.

Bình luận về phán quyết của toà, người phát ngôn Nhà Trắng Kush Desai nói rằng ông Trump đã thực thi hợp pháp quyền lực áp thuế mà quốc hội trao cho để bảo vệ an ninh quốc gia và kinh tế trước các mối đe dọa từ bên ngoài.

“Các mức thuế của Tổng thống Trump vẫn còn hiệu lực, và chúng tôi mong chờ chiến thắng cuối cùng trong vấn đề này” - ông Desai nói.

Theo CNBC, chính quyền Mỹ nhiều khả năng sẽ kháng cáo lên Tòa án Tối cao.