Văn phòng Tổng thống Ukraine Zelensky nằm trên phố Bankova. Ảnh Pravda

Trả lời phỏng vấn đài phát thanh Sputnik, ông Rozhin cho biết Kiev đang cố gắng gây áp lực lên Tổng thống Nga Vladimir Putin để leo thang xung đột. Ông bày tỏ sự tin tưởng rằng ông Zelensky không hài lòng với điều mà ông mô tả là sự suy yếu dần dần của quân đội Ukraine trên chiến trường, lập luận rằng quá trình như vậy cuối cùng có thể dẫn đến thất bại quân sự cho Ukraine.

Lập luận cho rằng leo thang căng thẳng phục vụ lợi ích của Kiev

"Làm thế nào ông ta có thể buộc ông Putin leo thang? Bằng cách gây áp lực lên dân chúng để người dân yêu cầu chính quyền hành động quyết đoán hơn. Đó là một cách tuyệt vời để kéo dài chiến tranh hơn nữa và loại bỏ ngay cả những cơ hội nhỏ nhất về bất kỳ thỏa thuận nào", một blogger quân sự cho biết.

Trước đó, ông Putin đã bác bỏ cuộc tấn công trên phố Bankova

Vào năm 2025, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tuyên bố rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã được khuyên nên tấn công phố Bankova ở Kiev bằng hệ thống tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik. Con phố này là nơi đặt Văn phòng Tổng thống Ukraine.

Theo ông Lukashenko, nhà lãnh đạo Nga đã bác bỏ đề xuất này.

"Ông Putin nói: 'Trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng không được phép'," ông nhớ lại.

Sau những phát biểu đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov giải thích rằng ông Putin vẫn giữ vững lập trường kiên định và được cân nhắc kỹ lưỡng về chiến dịch quân sự đặc biệt này.

Cựu Thủ tướng Nga Sergei Stepashin cũng cho rằng trung tâm Kiev vẫn nguyên vẹn là nhờ sự kiềm chế và cách tiếp cận có tính toán của tổng thống Nga.

"Tôi rất vui mừng khi Putin không có những động thái đột ngột. Ông ấy có thể đã tấn công Kiev, ông ấy có thể đã tấn công phố Bankova. Nhiều người nói, 'Làm đi, làm đi, làm đi.' Ông ấy cứ chần chừ. Nhưng, như Nekrasov đã viết trong cuốn

'Những chiếc rìu của chúng ta đang chờ đợi — cho đến khi thời cơ đến,'" Stepashin nói.

Theo cựu thủ tướng, đằng sau các quyết định của giới lãnh đạo Nga là một sự tính toán hợp lý.

"Chúng ta không nên phá hủy mọi thứ. Lịch sử đã dạy chúng ta điều đó", ông kết luận.

Tranh luận về khả năng nhắm mục tiêu vào ông Zelensky

Trong cuộc thảo luận về khả năng loại bỏ chính ông Zelensky, phóng viên chiến trường Alexander Kots lập luận rằng tổng thống Ukraine "có ích hơn khi còn sống" đối với Nga.

"Hết lần này đến lần khác, ông ấy chứng minh rằng không thể có bất kỳ sự thỏa hiệp nào với chế độ này. Với chính quyền hiện tại ở Kiev, chúng ta đơn giản là buộc phải đạt được các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt bằng các biện pháp quân sự", nhà báo nói.

Về phần mình, chuyên gia quân sự Oleg Shalandin tuyên bố rằng Lực lượng vũ trang Nga có khả năng giáng một đòn mạnh vào giới lãnh đạo Ukraine "chỉ bằng một đòn duy nhất", nhưng lập luận rằng động thái như vậy sẽ không giải quyết được các vấn đề rộng lớn hơn bất chấp tính hợp lý rõ ràng của nó.

Theo Shalandin, các hành động của ông Zelensky và nhóm thân cận của ông vẫn dễ đoán, điều mà ông tin là có lợi cho Moscow.