Điều bất ngờ đang xảy ra với tên lửa Triều Tiên trên chiến trường Ukraine

KN-23 lần đầu được xác nhận xuất hiện trong cuộc xung đột Nga - Ukraine vào tháng 1/2024, khi Nga bắt đầu sử dụng loại tên lửa này cùng với hệ thống Iskander-M do nước này tự phát triển.

Phóng tên lửa đạn đạo KN-23B. (Nguồn: MW)

Theo các đánh giá mới nhất, xác suất sai số vòng tròn (CEP) của tên lửa hiện chỉ còn khoảng 1-5 mét, một bước tiến lớn so với trước đây. Việc độ chính xác được cải thiện được cho là kết quả của quá trình hoàn thiện công nghệ từ những kinh nghiệm thu được trên chiến trường, đồng thời phản ánh sự tiến bộ của ngành công nghiệp quốc phòng Triều Tiên.

KN-23 có nhiều đặc điểm tương đồng với Iskander-M của Nga, từ thiết kế khí động học đến khả năng cơ động trong giai đoạn cuối của quỹ đạo bay. Điều này từ lâu đã làm dấy lên các suy đoán rằng chương trình phát triển KN-23 có thể đã nhận được sự hỗ trợ kỹ thuật hoặc công nghệ từ phía Nga.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia nhận định chương trình KN-23 của Triều Tiên đã phát triển theo hướng riêng và thậm chí tạo ra nhiều biến thể hơn so với Iskander-M. Loại tên lửa này hiện có thể được triển khai từ nhiều nền tảng phóng khác nhau, giúp tăng tính linh hoạt trên chiến trường.

Ngay sau khi KN-23 được đưa vào biên chế, một báo cáo của cơ quan nghiên cứu thuộc Quốc hội Mỹ đã đánh giá đây là "bước tiến đáng chú ý nhất" của Triều Tiên trong lĩnh vực tên lửa chiến thuật. Báo cáo nhấn mạnh khả năng thực hiện các động tác cơ động phức tạp trong quá trình bay, bao gồm những pha "kéo lên" bất ngờ nhằm gây khó khăn cho hệ thống phòng không đối phương.

Đối với biến thể nhỏ hơn KN-24, các nhà nghiên cứu Mỹ cũng ghi nhận hệ thống dẫn đường hiện đại cùng khả năng cơ động cao, cho phép thực hiện những đòn tấn công có độ chính xác đáng kể.

Xuất hiện phiên bản mới mang công nghệ siêu vượt âm

Tháng 10/2025, Triều Tiên tiếp tục công bố một biến thể hoàn toàn mới mang tên Hwasong-11Ma, được xem là thế hệ kế tiếp của KN-23.

Điểm đáng chú ý nhất của Hwasong-11Ma là việc tích hợp phương tiện lượn siêu thanh có khả năng tạo lực nâng. Thiết kế này cho phép đầu đạn tách khỏi tầng đẩy ở giai đoạn cuối và thực hiện các thao tác cơ động ở tốc độ cực cao trước khi lao xuống mục tiêu.

Theo các hình ảnh được công bố, hệ thống mới vẫn sử dụng chung phương tiện vận chuyển - lắp đặt - phóng với KN-23 và giữ lại phần thân dưới của tên lửa cũ, trong khi phần thân trên được thiết kế lại để mang phương tiện lượn siêu thanh.

Cho đến nay, Nga vẫn chưa công khai một hệ thống tên lửa chiến thuật tương đương với cấu hình này. Nếu KN-23 đã khiến giới quân sự Hàn Quốc và phương Tây lo ngại vì khả năng xuyên thủng mạng lưới phòng thủ tên lửa AEGIS, thì các biến thể sử dụng phương tiện lượn siêu thanh được đánh giá có thể còn khó đánh chặn hơn nhiều.

Trong số các phiên bản đã được phát triển, KN-23B nổi lên như biến thể mạnh nhất hiện nay. Loại tên lửa này được thử nghiệm lần đầu vào ngày 25/3/2021. So với phiên bản gốc, KN-23B có kích thước lớn hơn đáng kể, sử dụng xe mang phóng 10 bánh thay vì loại 8 bánh. Đổi lại, nó sở hữu tầm bắn xa hơn và có thể mang đầu đạn nặng tới 2.500 kg.

Chính khả năng mang đầu đạn lớn, cùng tầm tấn công mở rộng được cho là những yếu tố khiến KN-23B trở thành loại vũ khí có giá trị đối với Nga trong cuộc xung đột tại Ukraine. Theo Reuters, có ít nhất 6 đơn vị pháo binh Nga nhận từ 50% đến 100% lượng đạn sử dụng từ Triều Tiên.