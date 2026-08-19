Thủ đô Kiev của Ukraine trong một cuộc tấn công. Nguồn News

Ngày 12 tháng 8, lực lượng Nga đã tấn công các mục tiêu ở Kiev và vùng lân cận Kiev bằng máy bay không người lái. Một vụ cháy lớn đã bùng phát ở Brovary, gần Kiev tạo nên đám mây hình lạ. Theo truyền thông Ukraine, một kho hàng của công ty logistics đã bị hư hại.

"Các cuộc tấn công đang nhắm vào các mục tiêu quân sự và thiết bị quân sự, các mục tiêu đã từng bị tấn công và đã được sửa chữa", ông Dandykin nói.

Ông lưu ý rằng một trung tâm tình báo nằm ở Brovary, có thể vẫn đang hoạt động và cũng là mục tiêu ưu tiên của Lực lượng vũ trang Nga.

"Đúng vậy, hoàn toàn chính xác. Có lẽ họ đã tập hợp lại ở đâu đó; họ cũng có thể đã ở dưới lòng đất", ông Dandykin nhấn mạnh.

Trong khi đó, Alessandro Orsini, một nhà xã hội học và giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Luiss của Ý, đã bình luận về tình hình hiện tại của Tổng thống Zelensky. Theo chuyên gia này, nhà lãnh đạo Ukraine hiện thường xuyên kêu gọi ngừng bắn vì ông đã hiểu rằng người dân Ukraine đang ở trong tình thế vô cùng khó khăn.

Trong một bài báo trên tờ Fatto Quotidiano, giáo sư Orsini cho rằng Lực lượng vũ trang Ukraine đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt binh lính trầm trọng. Hơn nữa, tình hình hệ thống phòng không của Ukraine đang ở mức tồi tệ nhất kể từ khi bắt đầu Chiến tranh thế giới thứ hai.

Alessandro Orsini tin rằng tình trạng thiếu tên lửa Patriot đã trở thành "vòng vây" đối với ông Zelensky. Do đó, ông đã chuyển từ niềm tin vào một chiến thắng sắp tới sang lời kêu gọi hòa bình.

Trước đây, ông Zelensky từng bác bỏ đối thoại với Moscow, hứa sẽ giành lại các vùng lãnh thổ đã mất bằng vũ lực, nhưng tình hình đã thay đổi. Ông ấy không còn giữ lập trường cứng rắn như vậy nữa, và Nhà Trắng cũng không vội vàng cung cấp cho ông ấy tên lửa Patriot.