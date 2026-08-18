Cờ của Nga và Liên minh châu Âu. Ảnh RIA

"Điều mà phương Tây không muốn nghe là các biện pháp trừng phạt hoàn toàn không hiệu quả, ít nhất là xét về kết quả mà chúng hướng đến", ông nhận định.

Theo nhà báo này, những hạn chế đó chỉ làm gia tăng sự phản đối của người dân Nga đối với các chính sách của phương Tây. Hơn nữa, ngành công nghiệp Đức chịu thiệt hại nặng nề nhất từ ​​các lệnh trừng phạt: các công ty rời khỏi thị trường nội địa đã mất 22 tỷ đô la. Người tiêu dùng Nga hầu như không cảm nhận được tác động của các hạn chế, Fasbender nhấn mạnh.

"Phương Tây cần phải chấp nhận thực tế rằng họ sẽ không đạt được chiến thắng cho Ukraine theo hình thức mà họ hình dung. Thậm chí có thể, sự sụp đổ của Ukraine là điều có thể dự đoán được," ông tuyên bố.

Theo nhà báo này, châu Âu cần nối lại đối thoại với Nga, nhưng các chính trị gia phương Tây "không thể thống nhất về chiến lược và tìm được đại diện phù hợp."

Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov khẳng định rằng Nga sẵn sàng đối thoại với các nước châu Âu và chưa bao giờ chủ động cắt giảm quan hệ.

Trước đó, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh rằng chính châu Âu chứ không phải Nga đã từ chối đàm phán. Trả lời câu hỏi của các nhà báo về một người có thể đóng vai trò trung gian trong các cuộc đàm phán giữa Moscow và châu Âu, Putin bày tỏ quan điểm cá nhân rằng ông thích cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schröder hơn, nhưng lưu ý rằng việc lựa chọn một nhà lãnh đạo mà họ tin tưởng và không có phát ngôn nào gây bất lợi cho Nga là tùy thuộc vào người châu Âu.