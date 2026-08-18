Ukraine tập kích nhà máy nhiên liệu tên lửa Nga

Lực lượng phòng vệ Ukraine đã sử dụng tên lửa hành trình Neptune do nước này tự phát triển để tập kích tổ hợp công nghiệp quân sự Kamensky của Nga tại tỉnh Rostov.

Theo Hải quân Ukraine, cuộc tập kích được tiến hành trong đêm 15-16/8, với sự tham gia của lực lượng hải quân cùng các đơn vị khác thuộc lực lượng phòng vệ Ukraine.

Tên lửa Neptune của Ukraine. Ảnh: ZBROYA

“Hư hại đối với cơ sở công nghiệp này làm gián đoạn chuỗi sản xuất nhiên liệu tên lửa rắn cho các lực lượng vũ trang Nga, qua đó sẽ ảnh hưởng đáng kể đến quá trình nạp nhiên liệu cho động cơ tên lửa được sử dụng trong các hệ thống phòng không và tổ hợp pháo phản lực phóng loạt của Nga”, Hải quân Ukraine cho biết.

Tổ hợp Kamensky sản xuất nhiên liệu tên lửa rắn, trong đó có nhiên liệu dành cho các hệ thống pháo phản lực phóng loạt Uragan, Smerch và Tornado-S.

Ngày 17/8, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine xác nhận cuộc tập kích đã phá hủy 2 xưởng và làm hư hại 4 xưởng khác tại cơ sở này. Đây là những xưởng sản xuất chất nổ và thuốc súng.

Phía Nga hiện chưa bình luận về thông tin trên.

Tên lửa Neptune ngày càng được sử dụng cho các mục tiêu trên bộ

R-360 Neptune là tên lửa hành trình chống hạm do Ukraine phát triển, dựa trên nền tảng tên lửa Kh-35 Zvezda từ thời Liên Xô nhưng được cải tiến đáng kể về tầm bắn và trang bị hệ thống điện tử hiện đại.

Cục thiết kế Luch của Ukraine bắt đầu phát triển tên lửa R-360 Neptune sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea năm 2014. Neptune ban đầu được thiết kế để tiêu diệt các tàu có lượng giãn nước lên tới 5.000 tấn. Giống các tên lửa cùng lớp, Neptune có thể được phóng từ các nền tảng trên mặt đất, tàu chiến và máy bay.

Tháng 4/2022, Ukraine tuyên bố đã sử dụng Neptune để đánh chìm tàu tuần dương tên lửa Moskva, soái hạm của Hạm đội Biển Đen Nga. Tuy nhiên phía Nga bác bỏ thông tin này và tuyên bố tàu Moskva bị chìm do hư hỏng nặng sau một vụ nổ kho đạn do hỏa hoạn trên tàu gây ra.

Cuối năm 2025, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận nước này cũng đã đưa vào sử dụng phiên bản Neptune nâng cấp có tên Long Neptune. Hệ thống Neptune-D sử dụng tên lửa hành trình RK360L, có tầm bắn lên tới 1.000 km và mang đầu đạn nặng 260 kg. Tên lửa được thiết kế để tấn công cả mục tiêu trên bộ và trên biển.