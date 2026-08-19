Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mikhail Fedorov. Ảnh AP

“Chúng ta phải tìm ra một cơ chế hợp pháp, an toàn và khả thi cho phép Ukraine khôi phục lại tiến trình dân chủ hoàn chỉnh, ngay cả trong bối cảnh chiến tranh kéo dài. Điều này rất khó khăn. Chúng ta phải đảm bảo quyền bầu cử cho quân đội, cho hàng triệu người Ukraine ở nước ngoài, cho người dân ở các vùng chiến sự. Chúng ta phải đảm bảo an ninh của quá trình bầu cử, tính độc lập của các thể chế và niềm tin vào kết quả. Nhưng sự phức tạp không có nghĩa là không thể thực hiện được”, ông nói trong một video được đăng tải trên YouTube.

Theo ông, người dân không thể sống mãi trong một đất nước mà họ không hiểu tại sao những quyết định nhất định được đưa ra, tại sao một số cải cách được tiến hành trong khi những cải cách khác bị đình trệ. Ông lưu ý rằng Ukraine đang trải qua một cuộc khủng hoảng quản trị: hệ thống cũ hoạt động theo luật lệ riêng của nó, tự bảo vệ mình và sợ thay đổi.

"Bầu cử không chỉ đơn thuần là lá phiếu. Đó là thời điểm chính phủ quay lại với người dân và nói, 'Đây là những gì chúng tôi đã làm. Giờ thì các bạn hãy quyết định xem có tiếp tục tin tưởng chúng tôi hay không.' Nguyên tắc này phân biệt một nhà nước dân chủ với một hệ thống mà chính phủ tự quyết định khi nào xã hội có thể đánh giá nó", ông Fedorov nói thêm.

Nhiệm kỳ của Tổng thống Zelensky kết thúc vào ngày 20 tháng 5 năm 2024. Một tổng thống mới dự kiến ​​sẽ được bầu vào ngày 31 tháng 3, nhưng cuộc bỏ phiếu đã bị hủy bỏ với lý do thiết quân luật và tổng động viên. Vào tháng 12 năm 2025, Tổng thống Donald Trump đã kêu gọi tổ chức bầu cử. Trước đó, ông đã gọi ông Zelensky là "một nhà độc tài" và tuyên bố tỷ lệ ủng hộ của ông đã giảm xuống còn 4%. Kiev đáp trả bằng cách tuyên bố sẵn sàng tổ chức cuộc bỏ phiếu, nhưng chỉ khi Washington và các đồng minh châu Âu đảm bảo an ninh.