Bà Kaja Kallas tung tin cực xấu cho Nga, Ukraine "mở cờ trong bụng"

Đại diện cấp cao của EU về Chính sách đối ngoại và An ninh Kaja Kallas và Tổng thống Ukraine Zelensky. Ảnh: AP.

Theo Die Welt, bà Kallas cho biết các biện pháp trừng phạt của EU đã gây thiệt hại đáng kể cho Nga, khiến nước này mất hơn 1.000 tỷ euro.

Bà cho biết vào mùa thu, bà đề xuất gói biện pháp trừng phạt lớn nhất kể từ khi chiến tranh bắt đầu. Một khi được thông qua, các biện pháp này sẽ ngay lập tức làm tăng 1/3 tổng số cá nhân và pháp nhân Nga nằm trong diện bị trừng phạt.

Bà Kallas nhấn mạnh sức ép cần tiếp tục gia tăng cho đến khi Moscow chấm dứt cuộc chiến.

Ngày 23/7, Hội đồng Liên minh châu Âu chính thức thông qua một gói trừng phạt mới nhằm vào Nga, được mô tả là đòn giáng mạnh vào ngành năng lượng, dịch vụ tài chính và lĩnh vực tiền điện tử của nước này.

Gói trừng phạt được thông qua sau nhiều tuần trì hoãn do sự phản đối của một số quốc gia thành viên vì những lý do khác nhau. Hy Lạp là quốc gia cuối cùng rút phản đối đối với gói biện pháp này.

Ngày 7/8, bà Kallas tuyên bố EU đã thông qua các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga để đáp trả những cuộc tập kích quy mô lớn gần đây nhằm vào Ukraine.