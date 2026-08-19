Cảnh báo văn bản giả về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã ở TP.HCM

Ngày 19/8, Văn phòng UBND TPHCM cảnh báo về thông tin đang lan truyền trên một số nền tảng mạng xã hội liên quan đến phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn Thành phố.

Theo đó, trên mạng xã hội xuất hiện bản chụp Công văn số 20923/VP-VX ngày 13/8/2026 của Văn phòng UBND TPHCM, kèm theo một phụ lục liên quan đến phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

Văn phòng UBND TPHCM khẳng định, Công văn số 20923/VP-VX là văn bản do Văn phòng UBND TPHCM ban hành, nhưng không có phụ lục đính kèm như nội dung đang được lan truyền.

Văn bản do Văn phòng UBND TP.HCM ban hành không có phụ lục đi kèm. Ảnh: VP UBND TP.HCM

Phần phụ lục được gắn kèm công văn trên mạng xã hội không đúng với văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành, có dấu hiệu giả mạo kèm theo văn bản của Văn phòng UBND TPHCM.

Trước tình trạng này, người dân được khuyến cáo hết sức cảnh giác, chủ động kiểm chứng thông tin từ các nguồn chính thống; không chia sẻ, phát tán các văn bản, phụ lục hoặc thông tin chưa được cơ quan có thẩm quyền xác nhận, tránh gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng đến quá trình nghiên cứu, rà soát phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn TPHCM.

Liên quan đến việc nghiên cứu sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy UBND TPHCM tại Công văn số 3927-CV/ĐU ngày 10/8/2026 về việc tiếp tục nghiên cứu phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn Thành phố, Văn phòng UBND TPHCM đã truyền đạt ý kiến của Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường tại Công văn số 20923/VP-VX ngày 13/8/2026.

Theo công văn, Sở Nội vụ được giao chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy và các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát những đơn vị hành chính chưa đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện hoặc phát sinh bất hợp lý trong quá trình vận hành.

Phụ lục liên quan đến phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã đang lan truyền trên mạng là sai sự thật. Ảnh: CMH

Trên cơ sở các tiêu chí, nguyên tắc, điều kiện và quy trình do Trung ương quy định, các cơ quan liên quan sẽ nghiên cứu, xây dựng phương án điều chỉnh nếu thật sự cần thiết, bảo đảm khoa học, thận trọng, tạo đồng thuận xã hội và không gây xáo trộn.

Sở Nội vụ có trách nhiệm tham mưu UBND TPHCM trình Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TPHCM để báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, cho chủ trương. Thời hạn hoàn thành trước ngày 25/8/2026.

Như vậy, việc rà soát hiện nay mới được thực hiện theo chỉ đạo của Thành phố. Nguyên tắc là chỉ đề xuất điều chỉnh khi thật sự cần thiết, bảo đảm khoa học, thận trọng, tạo đồng thuận xã hội và không gây xáo trộn.