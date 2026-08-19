Đêm nay là cao điểm mưa rất lớn nhiều khu vực ở miền Bắc

Những khu vực có mưa to nhất

Chiều ngày 19/8, bà Nguyễn Thị Huế, Dự báo viên, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, kết hợp với hội tụ gió lên đến 5.000 m hoạt động mạnh, mưa lớn tiếp tục diễn ra tại nhiều khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ.

Theo bà Nguyễn Thị Huế, trong đêm nay và sáng mai, mưa lớn tập trung tại khu vực đồng bằng Bắc Bộ và phía Nam tỉnh Phú Thọ. Lượng mưa phổ biến 30-60 mm, cục bộ có nơi trên 150 mm.

Nhiều khu vực có mưa rất to từ đêm nay. Ảnh: Tuấn Anh

Trong đêm 20 và ngày 21/8, mưa lớn ở Bắc Bộ có xu hướng thu hẹp, chủ yếu tập trung tại các tỉnh ven biển. Khu vực có mưa lớn nhất trên cả nước hiện tập trung từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị. Từ chiều tối nay đến hết ngày 21/8, tổng lượng mưa phổ biến 60-120 mm, cục bộ có nơi trên 200 mm.

Đáng lưu ý, khu vực này có khả năng xuất hiện những đợt mưa với cường độ trên 100 mm trong 3 giờ. Trong mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Từ đêm 20 đến ngày 21/8, mưa lớn tại các khu vực trên được dự báo có xu hướng giảm dần.

Mưa lớn kéo dài có thể gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; đồng thời làm gia tăng nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại các sườn dốc.

Người dân tại các khu vực có nguy cơ cao cần chủ động theo dõi diễn biến mưa, lũ, hạn chế di chuyển qua khu vực ngập sâu, ngầm tràn, sông suối khi mưa lớn và thực hiện các biện pháp phòng tránh phù hợp.

Diễn biến mưa ở từng khu vực

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay (19/8), khu vực đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ, từ Thanh Hóa đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 7 giờ đến 15h ngày 19/8 có nơi trên 70mm như các trạm: Bình Hòa (Ninh Bình) 94.1mm, Phù Liễn (Hải Phòng) 81.4mm, Cự Thắng 2 (Phú Thọ) 76.8mm, Hồ Thượng Tuy (Hà Tĩnh) 208.6mm, Lìa (Quảng Trị) 94.2mm...

Từ chiều tối 19/8 đến ngày 21/8, khu vực từ Thanh Hóa đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến 60-120mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.

Từ chiều tối 19/8 đến ngày 20/8: khu vực đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

Từ đêm 20/8 đến ngày 21/8, khu vực ven biển Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 120mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h).

Ngoài ra, chiều tối và đêm 19/8, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm; từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến Tp. Huế, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đêm 21/8, mưa lớn ở các khu vực trên có xu hướng giảm dần.