Ukraine tung "phi đội tử thần" tự chế, dội bom đánh mạnh vào "trái tim" hậu cần của Nga

Ảnh "phi đội tử thần" tự chế của Ukraine. Ảnh do Cố vấn Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Serhii Sternenko cung cấp/Defence

Cố vấn Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Serhii Sternenko ngày 13/7 đã công bố loạt hình ảnh cho thấy ít nhất 10 máy bay siêu nhẹ được cải tiến thành máy bay ném bom điều khiển từ xa, mỗi chiếc mang theo bom nổ mạnh do Liên Xô thiết kế. Ông mô tả đây là "một bức ảnh mang tính lịch sử".

Theo ông Sternenko, ngay trong đêm trước đó, các máy bay này đã thực hiện nhiệm vụ tấn công một trung tâm hậu cần ngầm của Nga tại Armyansk, nằm ở phía bắc bán đảo Crimea do Nga kiểm soát.

Các máy bay được cải tiến từ hai mẫu Skyranger Swift và Skyranger Nynja - vốn là những máy bay siêu nhẹ dạng lắp ráp, ban đầu phục vụ mục đích giải trí và thể thao. Sau khi được cải tạo, toàn bộ hệ thống điều khiển trong buồng lái được tháo bỏ, thay bằng camera và thiết bị điều khiển từ xa, cho phép phi công điều khiển dưới mặt đất vận hành tương tự như một máy bay không người lái cỡ lớn.

Nhờ kích thước lớn hơn UAV thông thường, mỗi máy bay có thể mang theo bom OFAB-100-120 nặng khoảng 100 kg, loại bom từng được trang bị cho các tiêm kích Liên Xô như Su-17, Su-25 hay MiG-29.

Máy bay không người lái chiến đấu tầm xa của Ukraine. Nguồn ảnh: babel.ua

Mục tiêu bị tập kích là Armyansk, thành phố nằm gần eo đất Perekop - tuyến đường bộ quan trọng nối Crimea với phần lãnh thổ do Nga kiểm soát. Đây là hành lang hậu cần chiến lược để Nga vận chuyển binh lực, nhiên liệu và khí tài quân sự tới bán đảo Crimea, đặc biệt sau khi cầu Kerch nhiều lần bị Ukraine tấn công.

Theo Defence, kho hậu cần ngầm tại Armyansk được xây dựng dưới lòng đất nhằm tránh bị trinh sát đường không phát hiện và tăng khả năng chống chịu trước các cuộc không kích. Việc Ukraine lựa chọn mục tiêu này cho thấy nước này đang tập trung đánh vào các mắt xích hậu cần quan trọng của Nga.

Thực tế, Ukraine đã sử dụng loại máy bay cải tiến này từ ít nhất giữa năm 2024. Tuy nhiên, các bằng chứng trước đây chỉ cho thấy từng chiếc hoạt động riêng lẻ. Việc xuất hiện đồng thời ít nhất 10 máy bay trong cùng một nhiệm vụ cho thấy Kiev đã mở rộng đáng kể quy mô sản xuất và triển khai, biến những máy bay dân dụng cải tiến thành một "phi đội oanh tạc cơ" thực thụ.

Theo các thông số kỹ thuật, dòng Skyranger sử dụng động cơ Rotax 912 công suất 80-100 mã lực, có thể mang tải trọng gần 330 kg, bay liên tục khoảng 3 giờ với tốc độ tối đa gần 160 km/h. Giá thành mỗi bộ kit chỉ ở mức vài chục nghìn USD, thấp hơn rất nhiều so với các UAV quân sự chuyên dụng trị giá hàng triệu USD.

Chi phí thấp nhưng vẫn mang được bom cỡ lớn khiến loại máy bay này trở thành giải pháp phù hợp để Ukraine duy trì các cuộc tấn công tầm xa mà không phải tiêu tốn lượng lớn vũ khí chính xác đắt tiền.

Máy bay không người lái chiến đấu tầm xa của Ukraine. Nguồn ảnh: babel.ua

Đến nay, Bộ Quốc phòng và quân đội Ukraine vẫn chưa xác nhận chính thức số lượng máy bay tham gia chiến dịch, vị trí chính xác của mục tiêu tại Armyansk cũng như mức độ thiệt hại gây ra. Các nguồn độc lập cũng chưa công bố kết quả đánh giá hiện trường.

Dù vậy, giới quan sát nhận định việc Ukraine triển khai đồng thời một phi đội máy bay ném bom điều khiển từ xa đánh dấu bước phát triển đáng kể trong năng lực tác chiến tầm xa của nước này.

Thay vì chờ đợi các hệ thống vũ khí đắt đỏ, các kỹ sư Ukraine tiếp tục tận dụng những nền tảng dân dụng giá rẻ để tạo ra các phương tiện có khả năng tấn công sâu vào các mục tiêu quân sự quan trọng của Nga.