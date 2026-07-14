Ông Trump thông báo chiến tranh đã tái khởi động, Mỹ dội bão lửa rung chuyển Iran

Trước đó, Hạ viện Mỹ đã cố gắng hạn chế quyền lực chiến tranh của ông Trump, lập luận rằng ông thiếu sự chấp thuận của Quốc hội cho cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran ngày 28/2. Theo Nghị quyết về Quyền lực Chiến tranh năm 1973, tổng thống phải rút quân Mỹ sau 60 ngày trừ khi Quốc hội cho phép tiến hành chiến tranh.

Trong một bức thư đề ngày thứ Sáu mà các phương tiện truyền thông đã có được, ông Trump được cho là đã lập luận rằng các cuộc tấn công mới của Mỹ vào Cộng hòa Hồi giáo Iran thể hiện "trách nhiệm của ông trong việc bảo vệ người dân Mỹ và lợi ích của Hoa Kỳ cả trong nước và ngoài nước".

Theo các báo cáo, Nhà Trắng lập luận rằng động thái này mang lại cho chính quyền Trump thêm 60 ngày để tiếp tục các hoạt động quân sự chống lại Iran.

Vào tháng 5, Trump thông báo với Quốc hội rằng cuộc xung đột ban đầu, được đặt tên là Chiến dịch Epic Fury, đã "chấm dứt" sau khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran vào ngày 7 tháng 4.

Tuy nhiên, thỏa thuận ngừng bắn và bản ghi nhớ được Mỹ và Iran ký kết ngày 17/6 đã sụp đổ sau khi các cuộc tấn công tiếp tục diễn ra vào tuần trước, với việc cả hai bên cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận.

Hôm thứ Hai, ông Trump tuyên bố rằng Washington đang "kiểm soát" eo biển Hormuz và sẽ thu phí "20% trên tất cả hàng hóa vận chuyển" - ông viết trên Truth Social. Ông cũng cho biết thêm Washington sẽ khôi phục lệnh phong tỏa các cảng của Iran và cấm tàu thuyền thuộc sở hữu của Iran hoặc khách hàng của nước này đi qua.

Sau đó phát biểu với phóng viên tại Nhà Trắng, ông tuyên bố kế hoạch của Washington nhằm loại bỏ hoàn toàn năng lực quân sự của Iran tại eo biển Hormuz để tước đoạt quyền kiểm soát của Tehran đối với tuyến đường thủy chiến lược này.

Tuy nhiên ông cũng bày tỏ sự tin tưởng rằng một thỏa thuận giữa Washington và Tehran vẫn có thể đạt được. "Tôi nghĩ một thỏa thuận là khả thi" - nhà lãnh đạo Mỹ phát biểu tại Nhà Trắng.

Mỹ tấn công đêm thứ ba liên tiếp

Trong khi đó, tối 13/7 (sáng sớm nay 14/7 theo giờ Hà Nội, )Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) thông báo Mỹ đã bắt đầu các cuộc tấn công vào Iran đêm thứ ba liên tiếp.

"Hôm nay, lúc 4 giờ 45 phút chiều giờ miền Đông, Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ , theo chỉ thị của Tổng tư lệnh ( Donald Trump), đã bắt đầu đêm tấn công thứ ba liên tiếp nhằm vào Iran," tuyên bố cho biết.

CENTCOM cho biết các cuộc tấn công nhằm mục đích gây "thiệt hại nghiêm trọng" cho lực lượng Iran và làm giảm khả năng chặn bắt tàu thuyền của họ ở eo biển Hormuz.

CNN dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên, đưa tin rằng người Mỹ đang nhắm mục tiêu vào các hệ thống giám sát ven biển, máy bay không người lái và khả năng tên lửa của Iran.

Theo truyền thông Iran, các vụ nổ đã xảy ra tại thành phố cảng Bandar Abbas, khu vực Jam thuộc tỉnh Bushehr, và trên các đảo Qeshm và Kish.

Hai bên nối lại giao tranh vào ngày 8/7. Sau đó, ông Trump tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn không còn hiệu lực, cáo buộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tấn công các tàu thương mại ở eo biển Hormuz. Tối Chủ nhật, Iran tuyên bố sẽ đóng cửa tuyến đường biển này cho đến khi Mỹ ngừng can thiệp vào khu vực.

Vòng leo thang căng thẳng mới nhất diễn ra chỉ 3 tuần sau khi các bên ký kết bản ghi nhớ nhằm chấm dứt xung đột.