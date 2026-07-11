Vũ khí bí mật của Ukraine quét sạch hàng trăm khẩu pháo Nga chỉ trong 2 ngày

Theo thông báo của Tập đoàn Lasar, đơn vị thuộc Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine, chiến dịch diễn ra vào đầu tháng 6 với sự tham gia của hơn 800 máy bay không người lái (UAV), được triển khai trên các mặt trận phía đông và phía nam.

Các kỹ sư Ukraine đang sửa chữa một chiếc máy bay không người lái Vampire. (Ảnh: NP)

Đơn vị này cho biết kết quả chiến dịch đã đánh trúng 231 khẩu pháo của Nga, trong đó 171 khẩu được xác định đã bị phá hủy. Theo ước tính của Lasar, con số này tương đương hỏa lực của khoảng 10–14 tiểu đoàn, hoặc gần 3 lữ đoàn pháo binh.

Lasar cũng công bố nhiều đoạn video do UAV ghi lại, cho thấy các trận địa pháo và vị trí súng máy được ngụy trang kỹ lưỡng bị tấn công từ trên cao. Trong một số đoạn phim, các UAV 4 cánh tiếp cận phía trên nòng pháo trước khi thả đạn, sau đó mục tiêu bị bao trùm bởi các vụ nổ.

Theo đơn vị này, chiến dịch được chuẩn bị trong thời gian dài với sự phối hợp giữa các nhóm phân tích tình báo và nhiều đơn vị tác chiến khác nhằm xác định chính xác vị trí các khẩu pháo Nga.

Điểm đáng chú ý nhất là việc sử dụng một loại "đạn dược đặc biệt" do chính các kỹ sư của Lasar phát triển dành riêng cho nhiệm vụ chống pháo binh. Theo đơn vị, đầu đạn được thiết kế để tấn công trực tiếp vào nòng pháo tự hành, khiến khẩu pháo mất khả năng khai hỏa mà không nhất thiết phải phá hủy toàn bộ phương tiện.

Bộ trưởng Chuyển đổi số Ukraine Mykhailo Fedorov cho biết, loạt cuộc tấn công này là một phần của Chiến dịch Auchan, gồm nhiều giai đoạn nhằm làm suy giảm năng lực pháo binh và thiết giáp của Nga. Ông cho biết trong giai đoạn đầu của chiến dịch, các đơn vị UAV Ukraine đã tấn công 980 mục tiêu của Nga chỉ trong 3 ngày, với mục tiêu buộc Moscow phải rút lực lượng thiết giáp hạng nặng khỏi các mũi tiến công cơ giới.

Tính cả 2 giai đoạn, Ukraine tuyên bố đã đánh trúng 1.180 mục tiêu chỉ trong 5 ngày. Ông Fedorov cũng nhấn mạnh vai trò của loại đầu đạn mới, mô tả đây là vũ khí được phát triển chuyên biệt để phá hủy pháo binh đối phương, nhưng không tiết lộ thêm các thông số kỹ thuật.

Tập đoàn Lasar được thành lập bởi nhà sản xuất truyền hình Pavlo Yelizarov và hiện được xem là một trong những đơn vị UAV nổi bật nhất của Ukraine. Theo các quan chức Kiev, đơn vị này đã góp phần phá hủy lượng khí tài quân sự Nga có tổng giá trị ước tính khoảng 15 tỷ USD.