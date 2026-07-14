Nga bất ngờ tung máy bay chỉ huy "Ngày tận thế" tới Iran giữa lúc Mỹ tung đòn tấn công dữ dội

Máy bay Tupolev Tu-214PU của Nga. Ảnh: Wikimedia Commons

Theo dữ liệu theo dõi chuyến bay của Flightradar24, chiếc Tupolev Tu-214PU đã cất cánh từ sân bay Vnukovo (Moscow) và hạ cánh xuống sân bay quốc tế Imam Khomeini ở Tehran trong ngày 13/7.

Đây là phiên bản đặc biệt của dòng Tu-214, được Nga sử dụng như một trung tâm chỉ huy bay dành cho các lãnh đạo cấp cao của Điện Kremlin. Máy bay do Phi đội bay đặc biệt Rossiya vận hành, đơn vị chuyên phục vụ việc di chuyển của các nhà lãnh đạo chính trị và quân sự hàng đầu của Nga.

Máy bay được trang bị hệ thống liên lạc mã hóa, đường truyền dữ liệu bảo mật cùng các thiết bị chỉ huy - kiểm soát, cho phép giới chức Nga điều phối các hoạt động quân sự và chính phủ ngay cả trong tình huống khẩn cấp.

Nhờ khả năng duy trì hoạt động trong môi trường có mức độ đe dọa cao, Tu-214PU thường được ví như phiên bản "máy bay Ngày tận thế" của Nga. Khác với máy bay chuyên cơ thông thường, nó được thiết kế để bảo đảm bộ máy chỉ huy vẫn có thể hoạt động liên tục ngay cả khi xảy ra khủng hoảng nghiêm trọng.

Việc chiếc Tu-214PU xuất hiện tại Tehran được nhiều chuyên gia xem là một tín hiệu địa chính trị đáng chú ý, cho thấy khả năng Nga và Iran đang tiến hành các cuộc trao đổi ở cấp lãnh đạo trong bối cảnh khu vực Trung Đông tiếp tục leo thang căng thẳng.

Theo nhận định của bài viết, các cuộc thảo luận có thể liên quan đến hợp tác kỹ thuật quân sự, chia sẻ tình báo hoặc xây dựng các phương án ứng phó khi Iran đang chịu sức ép quân sự ngày càng lớn từ Mỹ và các đồng minh.

Tuy nhiên, đến nay chưa có xác nhận chính thức về mục đích chuyến bay.

Mỹ và Iran tiếp tục đáp trả dữ dội

Động thái của Nga diễn ra đúng thời điểm Mỹ và Iran tiến hành một trong những đợt tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái dữ dội nhất kể từ khi xung đột bùng phát.

Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), lực lượng Mỹ đã tấn công 140 mục tiêu quân sự của Iran chỉ trong ngày 12/7, nâng tổng số mục tiêu bị đánh phá lên hơn 300 sau ba đêm liên tiếp. Các mục tiêu gồm bệ phóng tên lửa, căn cứ UAV, khí tài hải quân và kho đạn.

Trong khi đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã tấn công thêm một tàu trên eo biển Hormuz, đồng thời nhằm vào một trạm radar của Mỹ tại Kuwait, trung tâm chỉ huy ở Jordan, cơ sở hỗ trợ tàu sân bay Mỹ tại Oman cùng một trung tâm bảo dưỡng máy bay và cơ sở chỉ huy tại Qatar. Giới chức Qatar cho biết ba người, trong đó có một trẻ em, bị thương do các mảnh văng từ vụ tấn công.