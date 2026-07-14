Chiều 14/7, tại Tỉnh ủy An Giang, Ban Tổ chức Trung ương triển khai quyết định của Ban Bí thư về việc Trung tướng Đinh Văn Nơi, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ - Bộ Công an, thôi tham gia Đảng uỷ Công an Trung ương; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ giữ chức Phó Bí thư Tỉnh uỷ An Giang nhiệm kỳ 2025 - 2030 và phân công kiêm giữ chức Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Trung tướng Đinh Văn Nơi được điều động giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang, kiêm Bí thư Đặc khu Phú Quốc. Ảnh: Bộ Công an

Trung tướng Đinh Văn Nơi, sinh năm 1976, quê quán Long Hoà, phường Long Tuyền, TP Cần Thơ; trình độ học vấn Tiến sĩ ngành An ninh và Trật tự xã hội.

Trước khi được Bộ Công an bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh An Giang vào tháng 6/2020, ông Đinh Văn Nơi làm Phó giám đốc Công an TP Cần Thơ.

Từ 27/6/2020 đến 30/8/2022, ông Đinh Văn Nơi giữ chức Giám đốc Công an tỉnh An Giang. Ngày 21/1/2021, Thường trực Ban Bí thư có quyết định chỉ định ông Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2020-2025.

Từ ngày 30/8/2022 đến 15/8/2024, ông Đinh Văn Nơi giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh. Ngày 12/1/2023, Ban Bí thư có quyết định chỉ định ông Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2020-2025.

Từ ngày 15/8/2024 đến nay, ông Đinh Văn Nơi được điều động về Bộ Công an giữ chức Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ A03 và tham gia Đảng ủy Công an Trung ương.

Trung tướng Đinh Văn Nơi được biết đến là người đã trực tiếp chỉ đạo điều tra, phá nhiều vụ án nóng liên quan đến buôn lậu, xã hội đen… Ông cũng có nhiều phát ngôn đanh thép về xử lý tội phạm.

Hình ảnh ông Đinh Văn Nơi, khi làm Giám đốc Công an tỉnh An Giang chỉ đạo trực tiếp tại hiện trường vụ bắt quả tang vụ vận chuyển 51kg kim loại nghi là vàng trái phép qua biên giới. Ảnh: CAAG

Một số vụ án lớn trên địa bàn do ông Nơi chỉ đạo triệt phá, như: Đường dây mua bán ma túy, vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ do Huỳnh Trần Hùng cầm đầu; Triệt phá đường dây đánh bạc 2.000 tỉ đồng do Nguyễn Thị Thủy Liên cầm đầu; Bắt vụ vận chuyển 51kg vàng 9999 qua biên giới...

Cựu giám đốc Công an tỉnh An Giang đã từng chỉ đạo cấp dưới đăng công khai số điện thoại cá nhân của mình lên Cổng Thông tin điện tử Công an tỉnh và dùng làm số đường dây nóng. Đây là vị giám đốc Công an tỉnh đầu tiên thực hiện việc này.

Ông cũng từng bị một chủ một doanh nghiệp sản xuất hàng giả trên địa bàn chi 20 tỷ đồng để thuê người điều chuyển ông đi nơi khác.

Trong thời gian giữ chức vụ giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, ông Nơi đã chỉ đạo điều tra, khám phá nhiều vụ án lớn, trong đó có các đường dây tội phạm đánh bạc qua mạng quy hàng nghìn tỷ đồng...

Trung tướng Đinh Văn Nơi từng được Đảng, Nhà nước tặng thưởng: Huân chương Chiến công hạng Nhất, Huân chương Chiến công hạng Nhì, Huy chương Vì an ninh Tổ quốc, Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất…