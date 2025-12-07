Ukraine tung đòn “nhắc nhở”, Nga chịu nhiều tổn thất

Phối hợp với nhóm hacker BO Team, HUR đã tấn công tập đoàn logistics Eltrans+ vào rạng sáng 6-12, phá hủy hệ thống thông tin và làm tê liệt các hoạt động cốt lõi của công ty.

Cuộc tấn công đã vô hiệu hóa hơn 700 máy tính và máy chủ, xóa hơn 1.000 tài khoản người dùng và phá hủy hoặc mã hóa khoảng 165 terabyte dữ liệu quan trọng, các nguồn tin trong lực lượng đặc nhiệm Ukraine chia sẻ với Kyiv Post.

Đòn đánh cũng khiến hệ thống kiểm soát ra vào và camera giám sát của công ty sập hoàn toàn, xóa sạch dữ liệu lưu trữ và sao lưu, đồng thời vô hiệu hóa thiết bị mạng.

Các tờ khai hàng hóa bị xóa bỏ và toàn bộ website của công ty bị thay đổi giao diện, hiển thị thông điệp chúc mừng Ngày Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Nguồn tin HUR cho biết thời điểm tấn công được lựa chọn có chủ đích, nhằm "nhắc nhở rằng các chiến binh Ukraine chiến đấu trên mọi mặt trận, bao gồm cả không gian mạng".

Ảnh chụp do lực lượng an ninh Ukraine cung cấp. Ảnh: Kyiv Post

Eltrans+, một trong 10 nhà môi giới hải quan và đơn vị giao nhận hàng đầu của Nga, phục vụ hơn 5.000 doanh nghiệp trên toàn quốc.

Công ty này quản lý vận chuyển hàng hóa quốc tế và nội địa bằng đường bộ, đường biển, đường hàng không và các tuyến đa phương thức, đồng thời cung cấp dịch vụ kho bãi và gom hàng.

Vụ tấn công diễn ra trong khuôn khổ chiến dịch mạng quy mô lớn hơn của HUR.

Trong một thông báo riêng biệt trên Telegram, đơn vị này tuyên bố đã phá hủy một hệ thống tên lửa phòng không Buk của Nga tại tỉnh Zaporizhzhia.

"Tối 6-12-2025, nhân Ngày Lực lượng Vũ trang Ukraine, các chiến binh của đơn vị đặc nhiệm Prymary thuộc HUR đã theo dõi và tấn công thành công một hệ thống tên lửa phòng không Buk-M3 của Nga" - thông báo cho biết.

Trong hai tuần qua, đơn vị đặc nhiệm Prymary của HUR đã thực hiện 8 cuộc tấn công chính xác vào các mục tiêu chủ chốt của Nga tại bán đảo Crimea, đánh trúng một máy bay ném bom, các hệ thống radar và tuyến hậu cần của Nga, theo RBC-Ukraine.

Ngày 4-12, máy bay không người lái đã phá hủy một tiêm kích đa năng MiG-29 của Nga tại căn cứ không quân Kacha.

Lực lượng tình báo Ukraine cũng tấn công thành công một mục tiêu giá trị cao khác tại Crimea tạm chiếm: một hệ thống radar thuộc tổ hợp phòng không S-400 của Nga.