Các hoạt động phòng không tại Kiev. Ảnh: AP.

Báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga ngày 11/7 cho biết: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã triển khai hầu hết các hệ thống phòng thủ tên lửa phương Tây của Ukraine đến Kiev.

Báo cáo cũng nhấn mạnh hiệu suất của vũ khí Nga: "Phân tích kết quả sử dụng... vũ khí chính xác cao nhằm phá hủy các cơ sở hạ tầng quân sự của chính quyền Kiev đã xác nhận hiệu suất cao và khả năng đảm bảo vượt qua bất kỳ phương tiện phòng không hoặc phòng thủ tên lửa nào mà các nhà tài trợ phương Tây cung cấp cho ông Zelensky".

Đáng chú ý là các loại vũ khí này bao gồm vũ khí tầm xa trên không, trên biển và trên bộ. Các tàu chở thiết bị quân sự cho Lực lượng vũ trang Ukraine cũng là mục tiêu tấn công .

"Các cuộc tấn công thành công ngày hôm nay vào hai cơ sở thuộc tổ hợp công nghiệp quân sự ở Kiev và cơ sở hạ tầng cảng biển ở Odesa, Chornomorsk và Izmail thuộc vùng Odesa đã khẳng định khả năng của Lực lượng vũ trang Nga trong việc tấn công bất kỳ mục tiêu nào trên khắp Ukraine một cách đáng tin cậy" - Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh.

Theo trang tin Strana.ua của Ukraine, lực lượng phòng không nước này đã không đánh chặn được bất kỳ tên lửa đạn đạo Iskander-M nào trên bầu trời Kiev trong các cuộc tấn công rạng sáng 11/7.