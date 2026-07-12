Bí mật gián điệp rúng động của Nga bị lộ khiến châu Âu choáng váng

Camera an ninh. Ảnh Anadolu/Getty Images

Theo kết quả điều tra, chiến dịch gián điệp mạng của Nga tập trung vào các camera IP được lắp đặt dọc các tuyến đường hậu cần quân sự. Thông qua việc chiếm quyền kiểm soát các thiết bị này, tin tặc có thể theo dõi hoạt động vận chuyển, xác định loại vũ khí, khí tài và thiết bị quân sự đang được chuyển tới Ukraine.

Giới chức Hà Lan cho biết đây là một chiến dịch quy mô lớn nhằm vào các camera giám sát có kết nối Internet tại các nước NATO ở châu Âu và cả Ukraine. Một số camera đặt dọc các tuyến vận tải quân sự tại Hà Lan đã bị xâm nhập.

"Các tổ chức sở hữu camera IP trên những tuyến đường này đã được cảnh báo để triển khai các biện pháp bảo vệ cần thiết", AIVD và MIVD cho biết.

Tuy nhiên, hai cơ quan tình báo Hà Lan không tiết lộ danh tính các tổ chức bị ảnh hưởng cũng như vị trí cụ thể của các camera bị tấn công, ngoài việc xác nhận mục tiêu của chiến dịch là "các quốc gia NATO ở châu Âu, bao gồm Hà Lan, cùng với Ukraine".

Theo cuộc điều tra, các tin tặc Nga chủ yếu tìm kiếm những camera IP có thể truy cập từ xa qua Internet. Nhiều thiết bị bị xâm nhập do không được bảo mật đúng cách, vẫn sử dụng mật khẩu mặc định, phần mềm cũ hoặc cấu hình gốc của nhà sản xuất, khiến chúng dễ dàng bị chiếm quyền điều khiển.

Tình báo Hà Lan nhận định Nga đặc biệt quan tâm đến hệ thống hậu cần quân sự vì Hà Lan là một trong những trung tâm trung chuyển quan trọng của viện trợ quân sự phương Tây dành cho Ukraine. Việc kiểm soát các camera giám sát giúp Moskva thu thập thông tin về tuyến đường vận chuyển cũng như chủng loại vũ khí và thiết bị quân sự đang được chuyển tới Kyiv.

Cùng với báo cáo điều tra, AIVD và MIVD cũng ban hành khuyến cáo an ninh mạng, kêu gọi các tổ chức sử dụng camera kết nối Internet khẩn trương tăng cường bảo mật bằng cách cập nhật phần mềm, thay đổi mật khẩu mặc định và rà soát lại cấu hình thiết bị nhằm ngăn chặn nguy cơ bị truy cập trái phép.

Trước đó, giới chức Hà Lan cũng đã triệt phá một phần hạ tầng phục vụ các chiến dịch tấn công mạng thân Nga khi thu giữ 800 máy chủ của hai nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ. Theo điều tra, hạ tầng này bị cáo buộc hỗ trợ hoạt động của nhóm tin tặc thân Nga NoName057(16), tổ chức nhiều lần tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào cơ quan chính phủ và cơ sở hạ tầng trọng yếu của các nước châu Âu.