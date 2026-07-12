Nga giáng đòn chính xác vào nhà máy sản xuất máy bay tại Kiev

Nga tấn công chính xác vào nhà máy sản xuất UAV của Ukraine ở Kiev. Ảnh: Sputnik

Ngoài ra, quân Nga còn tấn công cơ sở Fanplit, nơi lắp ráp và lưu trữ UAV Fire Point-2. Địa điểm này được ngụy trang thành một nhà máy sản xuất ván ép và đồ nội thất dân dụng.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm, các đơn vị cũng tấn công cảng Izmail, Chernomorsk và Yuzhny ở vùng Odessa, mô tả chúng là các trung tâm hậu cần quan trọng được lực lượng vũ trang Ukraine sử dụng. Các mục tiêu bị nhắm đến bao gồm kho chứa nhiên liệu, kho hàng quân sự, kho vũ khí và thiết bị cũng như cơ sở hạ tầng cảng được sử dụng để hỗ trợ các hoạt động quân sự của Ukraine.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, cuộc oanh tạc đêm qua được thực hiện để đáp trả các cuộc tấn công của Kiev nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự của Nga.

Không quân Ukraine xác nhận, đêm qua Nga đã phóng 12 tên lửa, gồm 6 quả tên lửa đạn đạo Iskander-M và S-400, 4 quả tên lửa hành trình Kh-59 và Kh-69, hai tên lửa chống bức xạ Kh-31, cùng với 121 UAV tấn công và mồi nhử vào thủ đô Kiev.

Hãng RT đưa tin, Kiev đã tăng cường tấn công bằng UAV tầm xa vào các cơ sở năng lượng và mục tiêu dân sự bên trong Nga trong bối cảnh liên tục gặp thất bại trên tiền tuyến. Tuần trước, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố giành quyền kiểm soát cứ điểm quan trọng Konstantinovka của Ukraine ở tây bắc Donbass sau nhiều tuần giao tranh ác liệt. Bước tiến này đã mở đường cho quân Nga tiến tới cụm đô thị Slavyansk-Kramatorsk, hai thành phố lớn cuối cùng trong khu vực vẫn do lực lượng Ukraine kiểm soát.

Trong một diễn biến liên quan tới chiến sự Nga và Ukraine, tờ Kyiv Independent dẫn lời chỉ huy Lực lượng không người lái của Ukraine, Robert Brovdi cho biết UAV của Ukraine đã tấn công 21 tàu chở dầu của Nga và 7 tàu khác ở Biển Azov vào đêm 10, rạng sáng 11/7.