Tổng thống Nga Putin gửi tối hậu thư sau làn sóng tấn công của Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Tass)

Ông Putin đưa ra cảnh báo này hôm 13/7 khi phát biểu tại diễn đàn “Tất cả vì Chiến thắng!” do Mặt trận Nhân dân Toàn Nga tổ chức, nơi ông thảo luận về cuộc xung đột Ukraine và phản ứng của Mátxcơva trước sự ủng hộ của phương Tây dành cho Kiev.

“Phản ứng của chúng tôi sẽ luôn tương xứng với bất kỳ cuộc tấn công nào vào lãnh thổ Nga. Chúng tôi sẽ đáp trả mạnh mẽ hơn gấp nhiều lần”, ông Putin nói. “Đối thủ sẽ cảm nhận được điều đó. Tôi hy vọng là họ đã cảm nhận được rồi. Và họ sẽ cảm nhận được điều đó còn mạnh mẽ hơn nữa trong tương lai”.

Theo ông Putin, sức mạnh của Nga nằm ở khả năng vượt qua “mọi khó khăn và thách thức”, trong khi bộ phận “bài Nga” ở phương Tây tiếp tục tiến hành chiến dịch chống lại nước này.

Bất chấp áp lực, Nga đang “phát triển nền kinh tế, củng cố hệ thống tài chính, hiện đại hoá lực lượng vũ trang và mở rộng ngành công nghiệp quốc phòng”, ông Putin nói, đồng thời cho biết, những nỗ lực này đã và đang thay đổi “tình hình trên chiến trường”.

“Các chiến sĩ của chúng ta đang tiến lên”, ông Putin nói. “Vì vậy, không còn nghi ngờ gì nữa, chúng ta sẽ giành chiến thắng”.

Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào lãnh thổ Nga trong những tháng gần đây, trung bình mỗi ngày phóng hàng trăm máy bay không người lái.

Vào cuối tháng 6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố chiến dịch gây áp lực kéo dài 40 ngày, kết hợp các cuộc tấn công tầm xa và các hoạt động bí mật nhằm gây thiệt hại kinh tế cho Nga.

Mátxcơva lên án các cuộc tấn công là những hành động bừa bãi nhằm đánh lạc hướng dư luận khỏi những thất bại trên chiến trường của Ukraine, và đáp trả bằng một chiến dịch tấn công tầm xa mở rộng.

Hầu hết các cuộc tấn công của Nga trong những tuần gần đây đều tập trung vào thủ đô Kiev của Ukraine, nhắm mục tiêu vào các cơ sở công nghiệp quân sự, các địa điểm lắp ráp và lưu trữ máy bay không người lái, các kho vũ khí.