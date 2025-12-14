Mẫu xuồng tự sát 240.000 USD của Ukraine gây thiệt hại lớn cho “hạm đội bóng tối” Nga

Tàu chở dầu Dashan gần đây trở thành mục tiêu tấn công của Ukraine bằng xuồng tự sát không người lái. Ảnh: VesselFinder.

Theo chuyên gia quốc phòng Ukraine Kyrylo Danylchenko, mỗi chiếc xuồng không người lái Sea Baby chỉ có giá khoảng 240.000 USD. Tuy nhiên, những phương tiện này đã đánh trúng và làm tê liệt nhiều tàu chở dầu trị giá hàng chục triệu USD. Đây là những con tàu bị nghi thuộc “hạm đội bóng tối” của Nga.

Điển hình là tàu Dashan, dài 276 m, đóng năm 2005, có giá thị trường ước tính 25–30 triệu USD, bị tấn công hôm 10/12. Cuộc tấn công của Ukraine bằng xuồng không người lái đã khiến con tàu đắt gấp hàng chục lần mất khả năng hoạt động.

Trong vòng hai tuần, ít nhất 5 tàu nghi thuộc “hạm đội bóng tối” của Nga được cho là đã bị ảnh hưởng. Tàu Kairos mắc cạn ngoài khơi Bulgaria sau khi mất kiểm soát. Dashan bị bất động. Tàu Virat phải được lai dắt sang Thổ Nhĩ Kỳ sửa chữa. Midvolga-2 đang được khắc phục hư hại tại cảng Sinop. Đáng chú ý, tàu Mersin bị tấn công ngoài khơi Senegal, cách Ukraine khoảng 4.000 km, và mức độ hư hỏng được đánh giá là có thể không thể sửa chữa.

Ông Danylchenko cho biết các vụ tấn công không gây thương vong cho thủy thủ đoàn và không làm tràn dầu. Tuy vậy, tác động dây chuyền đã xuất hiện. Sau vụ Mersin, hãng vận tải Besiktas Shipping có trụ sở tại Istanbul thông báo ngừng toàn bộ các chuyến đi liên quan đến Nga.

Giới phân tích cho rằng chiến dịch xuồng không người lái của Ukraine đang tạo ra sức ép mà các biện pháp trừng phạt phương Tây chưa làm được.

Mục tiêu của Ukraine, theo ông Danylchenko, không phải đánh chìm toàn bộ đội tàu gồm hơn 1.000 chiếc, điều gần như bất khả thi, mà là từng bước làm gia tăng chi phí vận chuyển dầu của Nga.