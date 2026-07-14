Cựu Trưởng công an, Viện trưởng VKS bị khởi tố trong vụ 'nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long'

Quyết định khởi tố ông Văn và Trung về hành vi Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội, theo Điều 369 Bộ luật Hình sự, được Cơ quan điều tra VKSND Tối cao công bố ngày 14/7.

Hai bị can được tại ngoại hầu tra.

Động thái này được đưa ra trong quá trình nhà chức trách mở rộng điều tra vụ án xâm phạm hoạt động tư pháp, liên quan vụ tai nạn giao thông ngày 4/9/2024 khiến nữ sinh lớp 9 tử vong, xảy ra tại Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long (cũ).

Cùng tội danh, trước đó, cơ quan điều tra đã khởi tố bà Phan Thị Trúc Ly (cựu viện phó VKSND huyện Trà Ôn), Lê Phong Cảnh (cựu kiểm sát viên); ông Lê Quốc Việt (cựu Phó thủ trưởng Cơ quan điều tra Công an huyện Trà Ôn) và ông Nguyễn Quốc Khanh (cựu điều tra viên).

Theo VKSND Tối cao, trong vụ tai nạn ngày 4/9/2024 tại xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn, khiến nữ sinh 14 tuổi tử vong, thì tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung "vượt xe không đảm bảo an toàn" - là lỗi chính gây ra vụ tai nạn. Tuy nhiên, những cán bộ VKS đã "đồng thuận với cán bộ công an cùng cấp" trong việc không khởi tố vụ án để điều tra, nhằm không xử lý hình sự tài xế.

Ông Nguyễn Hoàng Văn và ông Huỳnh Minh Trung. Ảnh: Tuấn Minh

Kết quả điều tra xác định, Trung lái xe tải vượt một ôtô khác đang đi chậm phía trước, hướng cùng chiều, đỗ vào lề đường bên phải. Đúng lúc này, hai xe đạp điện đi từ hướng ngược chiều tiến đến, trong đó có xe của nữ sinh 14 tuổi đang chở theo bạn.

Thấy ôtô do Trung điều khiển đi lấn gần hết phần đường nên một xe đạp điện phanh gấp, dừng sát vào lề đường bên phải. Sự cố khiến xe đạp điện của nữ sinh 14 tuổi đâm vào phía sau xe đạp của bạn đi phía trước. Sau cú tông, xe đổ nghiêng sang trái còn nữ sinh 14 tuổi ngã về phía lòng đường, bị bánh trước bên trái ôtô của Trung cán qua người và tử vong.

VKSND Tối cao đánh giá, tài xế Trung có hành vi "lái ôtô tránh, vượt xe khi không đảm bảo an toàn, phía trước có chướng ngại vật, có xe ngược chiều". Việc này vi phạm điểm a khoản 5 Điều 14 Luật Giao thông đường bộ năm 2008. Tài xế Trung có dấu hiệu của tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, theo khoản 1, Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Sau khi xảy ra sự việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Ôn ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự với lý do "không có sự việc phạm tội". Khi gia đình nữ sinh khiếu nại thì Viện trưởng VKSND huyện Trà Ôn và tỉnh Vĩnh Long ban hành 3 quyết định bác khiếu nại.

VKSND Tối cao cho rằng, 3 quyết định này là chưa đảm bảo căn cứ theo quy định pháp luật.

Trước khi VKSND Tối cao và Bộ Công an vào cuộc, sáng 28/4, cha của nữ sinh là Nguyễn Vĩnh Phúc, 42 tuổi, đã cầm súng xông vào nhà bắn tài xế Trung. Ông Phúc sau đó chạy bộ ra quốc lộ 54 tự bắn vào đầu và tử vong. Tài xế Trung được xác định bị tổn thương cơ thể 90%, có biểu hiện tâm thần.

Cuối năm 2025, Công an tỉnh Vĩnh Long quyết định tạm đình chỉ điều tra với Trung, sau khi kết luận giám định xác định tài xế này mắc bệnh lý tâm thần, cho đi điều trị theo quy định.

Phía gia đình nữ sinh đã kiến nghị Bộ Công an và Công an tỉnh Vĩnh Long xem xét giám định lại sức khỏe của tài xế này.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Nguyễn Văn Quynh