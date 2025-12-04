Thế giới 24h: Thủ tướng Nhật Bản lại lên tiếng về Đài Loan

Thủ tướng Nhật Bản – bà Sanae Takaichi (ảnh: Reuters)

Bà Takaichi: Lập trường của Nhật Bản về Đài Loan không thay đổi

Phát biểu hôm 3/12 trước Quốc hội Nhật Bản, bà Takaichi cho biết lập trường của Tokyo đối với đảo Đài Loan không thay đổi và nhắc đến Thông cáo chung năm 1972.

“Lập trường cơ bản của chính phủ Nhật Bản đối với Đài Loan được nêu rõ trong Thông cáo chung Nhật Bản – Trung Quốc năm 1972 và không có sự thay đổi nào về lập trường này”, bà Takaichi nói.

Theo SCMP, trong Thông cáo năm 1972, Trung Quốc khẳng định đảo Đài Loan là một phần không thể tách rời của lãnh thổ và chính phủ Nhật Bản “hiểu, cũng như tôn trọng lập trường này”. Thông cáo cũng nhấn mạnh nguyên tắc “Một Trung Quốc”.

Thông cáo năm 1972 nêu rõ Nhật Bản “kiên quyết duy trì lập trường theo Điều 8 của Tuyên bố Potsdam”, cùng với Tuyên bố Cairo năm 1943, theo đó quy định Nhật Bản không có bất kỳ yêu sách nào đối với lãnh thổ Trung Quốc.

Trước đó, hôm 7/11, bà Takaichi nói tại Quốc hội rằng việc sử dụng vũ lực ở eo biển Đài Loan có thể được xem là “tình huống đe dọa sự tồn vong của Nhật Bản” và điều đó có nghĩa là nước này hành động quân sự cùng Mỹ.

Hôm 3/12, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cho biết, Hàn Quốc không đứng về bên nào trong bối cảnh quan hệ Nhật – Trung căng thẳng.

Ông Lee cho rằng, Đông Bắc Á là “khu vực cực kỳ nhạy cảm” và cách tiếp cận lý tưởng là “cùng tồn tại, tôn trọng và hợp tác càng nhiều càng tốt”.

Bỉ chỉ trích EU, không muốn "đụng tới" tài sản Nga

Ngoại trưởng Bỉ Maxime Prevot hôm 3/12 cho biết, kế hoạch của Ủy ban châu Âu (EC) về việc chuyển tài sản bị phong tỏa của Nga cho Ukraine là không thể chấp nhận được đối với Bỉ. Ông Prevot cũng kêu gọi các nước thành viên không nên bỏ qua những lo ngại của Brussels.

Binh sĩ Nga chiến đấu ở Ukraine (ảnh: TASS)

Theo Reuters, EC dự kiến phê duyệt và công bố kế hoạch “khoản vay bồi thường” cho Ukraine vào ngày 3/12, bất chấp những chỉ trích mạnh mẽ từ Bỉ - quốc gia giữ phần lớn tài sản Nga bị phong tỏa.

“Chúng tôi thực sự thất vọng vì không được lắng nghe. Mối quan ngại của chúng tôi đang bị xem nhẹ”, ông Prevot nói với các phóng viên.

Trước đó, Bỉ đã yêu cầu EU bảo đảm chia sẻ toàn bộ chi phí pháp lý, trong trường hợp Nga khởi kiện đòi lại số tài sản bị chuyển cho Ukraine. Bỉ cũng mong muốn EU cam kết giải ngân nhanh chóng để hoàn trả tài sản cho Nga nếu tòa án tuyên Moscow thắng kiện.

Ngoại trưởng Prevot cho biết, Bỉ coi kế hoạch “khoản vay bồi thường” cho Ukraine là một sai lầm.

“Chúng tôi đã nhiều lần nói rằng, kế hoạch ‘khoản vay bồi thường’ là phương án tệ nhất trong tất cả. Nó rất rủi ro và chưa từng được thực hiện trước đây”, ông Prevot nói.

Malaysia: Chính thức tái tìm kiếm máy bay MH370

Bộ Giao thông Malaysia hôm 3/12 cho biết, công ty robot biển Ocean Infinity (trụ sở tại Mỹ) sẽ tái khởi động nỗ lực tìm kiếm chiếc máy bay mất tích MH370. Quá trình tìm kiếm bắt đầu vào ngày 30/12.

Trong tuyên bố mới, Bộ Giao thông Malaysia xác nhận công ty Ocean Infinity sẽ tìm kiếm máy bay MH370 trong khoảng thời gian 55 ngày, với các hoạt động không liên tục.

Nỗ lực tìm kiếm sẽ được tiến hành ở những khu vực có khả năng tìm thấy máy bay cao nhất. Chi tiết về vị trí tìm kiếm chưa được công bố.

Máy bay mang số hiệu MH370, chở 12 thành viên phi hành đoàn và 227 hành khách, mất tích trên chặng bay từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh vào ngày 8/3/2014. Đây là một trong những tai nạn máy bay bí ẩn nhất lịch sử hàng không.