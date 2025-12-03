Tàu hàng Nga bị tấn công trên Biển Đen: Ông Putin gửi cảnh báo thép tới Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin trả lời câu hỏi của báo chí ngày 2/12. Ảnh: RIA Novosti

Trong bài phát biểu trước cuộc gặp đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff ngày 2/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gọi hành động tấn công tàu dầu ở Biển Đen của Ukraine là “hành vi cướp biển” và cảnh báo đáp trả.

“Các cuộc tấn công vào tàu chở dầu ở vùng biển trung lập, thậm chí không phải ở vùng biển trung lập, mà là ở vùng đặc quyền kinh tế của một quốc gia thứ ba, không khác gì hành vi cướp biển. Cách triệt để nhất để chấm dứt các hành động này là cắt đường ra biển của Ukraine”, ông Putin trả lời câu hỏi của báo chí.

Tổng thống Nga cũng nói thêm, Moscow sẽ cân nhắc “các biện pháp đáp trả” đối với “những con tàu của các quốc gia” mà ông cho là đang hỗ trợ hành vi “cướp biển” của Ukraine.

Ngày 29/12, một quan chức an ninh Ukraine cho biết các xuồng không người lái Ukraine đã tấn công 2 tàu chở dầu (nằm trong danh sách trừng phạt của phương Tây) ở Biển Đen trong lúc chúng đang trên đường tới một cảng của Nga để lấy dầu xuất khẩu.

Theo nguồn tin Ukraine, cả hai tàu đều chịu thiệt hại nặng và gần như không thể hoạt động. “Điều này sẽ giáng đòn đáng kể vào hoạt động vận chuyển dầu của Nga”, nguồn tin nói.

Theo Reuters, Ukraine cũng tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV vào cảng Novorossiysk của Nga ở Biển Đen, gây gián đoạn các chuyến hàng dầu.

Ngày 2/12, một tàu chở dầu treo cờ Nga thông báo bị UAV tấn công ngoài khơi Thổ Nhĩ Kỳ. Toàn bộ 13 thành viên thủy thủ đoàn đều an toàn, theo cơ quan hàng hải Thổ Nhĩ Kỳ và hãng vận tải Tribeca. Ukraine nói họ không liên quan đến vụ việc này.