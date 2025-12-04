Báo Đức: 5 lữ đoàn Ukraine bị bao vây ở thành phố vùng Donbass

Cảnh tượng ở thành phố Myrnohrad của Ukraine. Ảnh: Independent.

Tờ Bild ngày 3/12 dẫn nguồn tin từ binh sĩ Ukraine, cho biết quân đội Nga đã cắt đứt toàn bộ tuyến tiếp tế dẫn vào nơi có khoảng 1.000 quân nhân Ukraine thuộc 5 lữ đoàn đang mắc kẹt trong thành phố.

“Thành thật mà nói, tình hình rất nguy cấp”, người lính cho hay, nói thêm rằng đơn vị của anh ta chỉ còn nhận được tiếp tế thông qua máy bay không người lái (UAV). Theo lời anh ta mô tả, binh sĩ Nga đã kiểm soát “gần như mọi tòa nhà” ở các cửa ngõ Myrnohrad.

Binh sĩ Ukraine giấu tên chỉ trích quyết định của cấp chỉ huy, cho rằng họ đã điều “rất nhiều đơn vị” tới khu vực nhưng vẫn không giữ nổi tuyến tiếp tế dẫn vào thành phố.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 3/12 nói Kiev đang cố giành lại Pokrovsk để giải vây cho Myrnohrad “bằng mọi giá”, bằng cách đưa các đơn vị mới, thiếu kinh nghiệm, vào những nhiệm vụ mà theo ông là “gần như chắc chắn tử trận”.

Cụm đô thị Pokrovsk-Myrnohrad cùng với một số thị trấn lân cận là khu dân cư lớn thứ hai còn nằm dưới sự kiểm soát một phần của Ukraine tại Donbass. Khu vực này chứng kiến giao tranh ác liệt suốt nhiều tháng. Đầu tháng này, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố quân đội kiểm soát hoàn toàn Pokrovsk.

Bộ Quốc phòng Nga cũng công bố video cho thấy binh sĩ tiến hành kiểm soát từng tòa nhà trong thành phố.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã lên tiếng bác bỏ thông tin lực lượng nước này bị bao vây, cáo buộc Moscow “thổi phồng” những bước tiến trên chiến trường. Ông cũng giảm nhẹ thiệt hại của quân đội, đồng thời tiếp tục kêu gọi phương Tây tăng cường hỗ trợ.

Hồi tháng 10, ông Putin từng cho biết hơn 10.000 binh sĩ Ukraine bị bao vây tại thành phố Pokrovsk-Myrnohrad và cả thành phố Kupyansk ở vùng Kharkiv.