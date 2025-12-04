Báo Ukraine: Phái đoàn Mỹ hủy họp với Tổng thống Zelensky

Ông Zelensky không gặp được phái đoàn Mỹ ở Brussels (ảnh: Reuters)

Phái đoàn Mỹ không gặp ông Zelensky

Kyiv Post hôm 3/12 đưa tin, cuộc gặp dự kiến tại Brussels giữa Tổng thống Ukraine Zelensky với phái đoàn đàm phán Mỹ (trở về từ Moscow) do ông Steve Witkoff và Jared Kushner (con rể Tổng thống Mỹ Donald Trump) đã bị hủy.

“Cuộc gặp ở Brussels đã bị hủy”, Alex Raufoglu – phóng viên trưởng của Kyiv Post tại Washington DC – đưa tin.

Raufoglu cho biết, máy bay chở ông Zelensky đang trên đường trở về Kiev.

Lý do cuộc gặp bị hủy vẫn chưa được tiết lộ.

Theo Raufoglu, trước đó, ông Witkoff và Kushner “đã hứa” sẽ bay thẳng về Washington sau cuộc gặp với Tổng thống Nga Putin (2/12).

Hôm 3/12, ông Zelensky thông báo trên Telegram rằng, Thư ký Hội đồng An ninh Ukraine – ông Rustem Umerov – đã báo cáo với ông về tình hình chuẩn bị cho cuộc họp tại Brussels với các cố vấn châu Âu.

“Các đại diện Ukraine sẽ thông tin cho đồng nghiệp châu Âu về những gì được biết sau cuộc gặp của phái đoàn Mỹ tại Moscow hôm qua. Đồng thời, thảo luận về sự tham gia của châu Âu trong cấu trúc an ninh cần thiết”, ông Zelensky viết.

“Ukraine sẽ nỗ lực xây dựng vì hòa bình thực sự. Tôi mong đợi một báo cáo mới về kết quả cuộc họp hôm nay tại châu Âu”, ông Zelensky bình luận.

Điện Kremlin lên tiếng về kết quả cuộc gặp tại Moscow

Trong cuộc họp báo hôm 3/12, người phát ngôn Điện Kremlin – ông Dmitry Peskov – cho biết, trong cuộc gặp với phái đoàn Mỹ, Tổng thống Putin đã chấp nhận một số đề xuất nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine, tuy nhiên, cũng có một số đề xuất bị bác bỏ.

Khi một phóng viên hỏi rằng, liệu có phải ông Putin đã bác bỏ các đề xuất từ phía Mỹ hay không, ông Peskov đáp “không”.

“Hôm qua, lần đầu tiên Nga – Mỹ có một cuộc trao đổi quan điểm trực tiếp. Một số vấn đề đã được chấp nhận, một số thì không. Đây là quy trình làm việc bình thường để tìm kiếm thỏa thuận”, ông Peskov nói.

Ông Peskov cho biết, Nga rất biết ơn ông Trump vì những nỗ lực vì hòa bình, nhưng Điện Kremlin sẽ không công bố chi tiết về cuộc thảo luận ngày 2/12.

“Trong trường hợp này, chúng tôi không ủng hộ ngoại giao kiểu loa phóng thanh. Chúng tôi thấy rằng người Mỹ cũng tuân thủ nguyên tắc tương tự”, ông Peskov nói.

Theo ông Peskov, các cuộc thảo luận giữa Nga và Mỹ đang được tiến hành ở “cấp độ chuyên gia”. Điều này có thể là cơ sở cho “các cuộc tiếp xúc ở cấp cao nhất”.