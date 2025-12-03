Quan chức Mỹ: Washington không thể tiếp tục hỗ trợ không giới hạn cho Ukraine

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio trong một cuộc phỏng vấn với Fox News hôm thứ Ba (2/12) cho biết, chính quyền Washington không xem việc hỗ trợ không giới hạn cho Kiev là một phương án khả thi.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio.

"Có ý kiến cho rằng chúng ta nên hỗ trợ không giới hạn cho Ukraine cho đến khi chấm dứt xung đột. Điều đó không thực tế. Đó không phải là hiện thực, và điều đó sẽ không xảy ra", Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói, đồng thời cho biết chính quyền Washington đã nhiều lần nêu quan điểm này.

Theo ông Rubio, "quy mô và phạm vi hỗ trợ hiện nay là không thể duy trì mãi".

Trước đó, ngày 14/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ tiếp tục cung cấp vũ khí và trang thiết bị quân sự cho Ukraine nếu châu Âu chịu trách nhiệm chi trả. Việc điều phối quá trình này sẽ do Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đảm nhiệm.

Washington đã đề xuất kế hoạch hòa bình gồm 28 điểm để giải quyết cuộc xung đột Nga - Ukraine. Tuy nhiên, văn bản này gây tranh luận tại Kiev và trong số các đồng minh châu Âu, những bên muốn điều chỉnh đáng kể nội dung kế hoạch.

Ngày 23/11, các quan chức Mỹ và Ukraine đã tổ chức tham vấn tại Geneva. Sau đó, Tổng thống Donald Trump tuyên bố kế hoạch hòa bình đã được hoàn thiện theo hướng tính đến lập trường của cả Moscow và Kiev, đồng thời cho biết số lượng điều khoản đã được rút gọn xuống còn 22.

Ngày 30/11, các quan chức Mỹ và Ukraine tiếp tục tổ chức các cuộc tham vấn tại Florida, thảo luận về những biện pháp chấm dứt xung đột, giải quyết lâu dài các vấn đề trong lĩnh vực kinh tế và an ninh, triển vọng tổ chức bầu cử ở Ukraine và vấn đề lãnh thổ.