Nga tập kích dữ dội hạ tầng năng lượng Ukraine, một nửa Kiev chìm trong bóng tối

Một nửa thủ đô Kiev của Ukraine chìm trong bóng tối trong đợt tập kích của Nga vào rạng sáng ngày 10/10. Ảnh: AFP.

Theo thông báo của không quân Ukraine, tên lửa và UAV Nga đã nhắm vào ít nhất 10 cơ sở năng lượng trên khắp đất nước, gây cháy nổ, mất điện và gián đoạn nguồn nước. Tại thủ đô Kiev, nhiều tên lửa đạn đạo và UAV được cho là đã nhắm vào các cơ sở trọng yếu.

Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cho biết 12 người bị thương trong các vụ nổ, trong đó 8 người phải nhập viện. “Toàn bộ khu vực phía đông thủ đô đang không có điện. Việc cấp nước cũng gặp trục trặc”, ông Klitschko cho biết.

Bộ trưởng Năng lượng Svitlana Hrynchuk nói các đội kỹ thuật đang khẩn trương khôi phục nguồn điện. “Nhân viên ngành điện lực đang thực hiện mọi biện pháp cần thiết để giảm thiểu hậu quả tiêu cực”, bà nói.

Tại quận trung tâm Pecherskyi ở Kiev, một tòa nhà cao tầng bị trúng UAV, khiến hỏa hoạn lan ra các tầng 6 và 7. Cơ quan quản lý quân sự thành phố cho biết đám cháy đã được khống chế sau đó.

Ở miền nam Ukraine, thống đốc vùng Zaporizhzhia do Ukraine bổ nhiệm, Ivan Fedorov cho biết một bé trai 7 tuổi đã qua đời tại bệnh viện do đợt tập kích của Nga.

Giới chức Zaporizhzhia cho biết hạ tầng khí đốt cũng bị ảnh hưởng. Công ty cung cấp khí đốt địa phương Zaporizhgaz kêu gọi người dân và doanh nghiệp tạm thời tiết giảm tiêu thụ. Vì lý do an toàn, giao thông qua đập DniproHES ở Zaporizhzhia cũng bị tạm dừng. “Đây là biện pháp phòng ngừa. Việc lưu thông sẽ được khôi phục ngay khi tình hình an ninh cho phép”, ông Fedorov nói.

Lửa bao trùm nhà máy nhiệt điện ở Kiev sau loạt vụ nổ xảy ra. Ảnh: Libkos/Getty Images.

Yuriy Boyechko, Giám đốc điều hành tổ chức phi lợi nhuận “Hope for Ukraine” có trụ sở tại Mỹ, gọi đây là “mức độ tấn công kinh hoàng mới” và kêu gọi các nước phương Tây nhanh chóng cung cấp thêm hệ thống phòng không tiên tiến cho Ukraine.

Nga được cho là đang đẩy mạnh tập kích hạ tầng năng lượng Ukraine theo hướng gây thiệt hại tối đa. Hôm 3/10, một đợt tập kích tầm xa của Nga khiến Ukraine mất tới 60% năng lực sản xuất khí đốt.

Giới chuyên gia Ukraine nhận định hạ tầng trọng yếu của nước này gần đây trúng đòn nặng nề hơn là do Nga đã thay đổi chiến thuật. Anatoly Khrapchynsky, Phó Giám đốc một công ty sản xuất thiết bị tác chiến điện tử Ukraine, cho biết Nga dùng nhiều loại vũ khí hơn và tăng đáng kể mật độ tập kích. "Hiệu quả của những đợt tấn công này trở nên rõ rệt hơn. Đối phương không chỉ huy động nhiều loại vũ khí mà còn tăng mật độ, phóng loạt tên lửa và UAV cùng lúc từ nhiều hướng", ông nói.

Ngoài điều chỉnh chiến thuật, quân đội Nga còn thay đổi cách chọn lựa mục tiêu. Những đòn tập kích hiệp đồng trong quá khứ thường nhắm tới nhà máy sản xuất điện và cơ sở truyền tải lớn. Giờ đây, Nga chuyển sang tấn công hệ thống phân phối, gồm các công ty điện lực khu vực và đơn vị cung cấp cho người tiêu dùng.