Điểm nóng xung đột ngày 4-12: Bắc Kavkaz rơi vào tầm tấn công của UAV

Theo bản tin ngày 2-12 của tờ Kavkaz, quân đội Nga đã bắn hạ 4 máy bay không người lái (UAV) trên bầu trời Cộng hòa Chechnya thuộc Khu vực Liên bang Bắc Kavkaz của Nga vào lúc rạng sáng ngày hôm đó.

Tờ Kaucasian Knot cho hay các mối đe dọa tấn công bằng máy bay không người lái đã được đưa ra tối nay tại 5 khu vực thuộc Khu Liên bang Bắc Kavkaz: Chechnya, Dagestan, Kabardino-Balkaria, Bắc Ossetia và Stavropol Krai.

Hình ảnh được cho là tòa nhà của FSB ở Chechnya bị cháy do vụ tấn công UAV đêm 2-12 - Ảnh: Telegram/Astra

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga đưa tin trên kênh Telegram rằng 45 UAV của Ukraine đã bị chặn và phá hủy trong đêm, bao gồm 4 chiếc trên lãnh thổ Cộng hòa Chechnya và đây cũng là nơi duy nhất thuộc Khu vực Liên bang Bắc Kavkaz thực sự bị tấn công.

Bộ này cũng thông tin rằng nhiều chiếc UAV cũng bị bắn hạ ở các vùng Krasnodar, Volgograd, Rostov, Bryansk, Oryol, Lipetsk và Tver; cũng như trên biển Đen và trên bán đảo Crimea.

Do lo ngại về an toàn bay, các hạn chế tại sân bay đã được áp dụng tại Vladikavkaz, Grozny, Magas, Makhachkala và Nalchik, nhưng đã được dỡ bở vào sáng 2-12.

Thống đốc vùng Rostov Yuri Slyusar cho hay không có ai bị thương trong khi thiệt hại vẫn đang được làm rõ.

Người đứng đầu Kabardino-Balkaria và Bắc Ossetia, thống đốc Stavropol và chi nhánh Dagestan của Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga cũng thông báo ngắn gọn rằng mối đe dọa về UAV ở địa phương đã được dỡ bỏ.

Trong khi đó, thông tin về các khu vực khác vẫn chưa rõ ràng.

Riêng ở Chechnya, tờ Kyiv Post đưa tin rằng một tòa nhà thuộc Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) tại Cộng hòa Chechnya được cho là đã bị bốc cháy sau cuộc tấn công UAV vào rạng sáng 2-12.

Tờ báo này trích dẫn kênh Telegram Astra của Nga, dẫn lời người dân địa phương cho biết UAV đã tấn công quận Achkhoy-Martan, đánh trúng một tòa nhà thuộc FSB .

"Tòa nhà FSB đã bị bốc cháy sau một cuộc tấn công bằng UAV ở Chechnya vào đêm qua" - kênh này cho biết.

Còn kênh Telegram Exilenova+ của Ukraine đã công bố một video cho thấy cảnh UAV tấn công Gudermes, một thị trấn ở Cộng hòa Chechnya thuộc Nga, đồng thời cho biết UAV này đã nhắm vào vị trí của Trung đoàn Akhmat, một đơn vị thuộc Lực lượng Vệ binh quốc gia Nga.