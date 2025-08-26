Ukraine 'lột xác' tên lửa Neptune?

Trang Defense Express ngày 25-8 đưa tin rằng Ukraine vừa công bố một phiên bản hiện đại hóa, tầm xa hơn của tên lửa hành trình Neptune, có khả năng tấn công mục tiêu ở khoảng cách tới 1.000 km.

Ban đầu, Neptune là tên lửa chống hạm phóng từ mặt đất do Ukraine tự sản xuất, với tầm bắn tối đa 300 km, từng nổi tiếng khi đánh chìm soái hạm Moscow của Hạm đội Biển Đen Nga vào tháng 4-2022.

Theo Defense Express, tên lửa xuất hiện trong video nhiều khả năng là bản hiện đại hóa của tên lửa Neptune gốc - được gọi không chính thức là “Long Neptune”. Theo ước tính, chiều dài tên lửa có thể vượt quá 6 m.

Hình ảnh về phiên bản nâng cấp xuất tên lửa Neptune. Ảnh: Zbroya

Tháng 3 vừa qua, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky thông báo tên lửa này đã thử nghiệm thành công và được triển khai chiến đấu.

Ông Fabian Hoffmann - nghiên cứu sinh tiến sĩ tại ĐH Oslo (Na Uy) chuyên về công nghệ tên lửa - cho biết điểm nâng cấp chính của phiên bản mới nhiều khả năng nằm ở hệ thống dẫn đường.

Phiên bản chống hạm ban đầu dựa vào dẫn đường radar vốn hữu hiệu khi tấn công tàu chiến lớn với tín hiệu rõ ràng. Tuy nhiên, điều đó ít hiệu quả trong môi trường trên bộ, nơi lộn xộn và không có những tín hiệu radar dễ nhận dạng, ông Hoffmann nói với tờ The Kyiv Independent.

Tờ Ukrainska Pravda dẫn nguồn tin cho biết tên lửa Long Neptune đã được sử dụng để tấn công một nhà máy lọc dầu ở tỉnh Krasnodar (Nga) vào ngày 14-3.

Tuy nhiên, một thông báo khác gần đây có thể khiến Long Neptune không còn chiếm thế chủ lực trong kho vũ khí của Kiev. Ukraine dự kiến bắt đầu sản xuất hàng loạt tên lửa hành trình Flamingo tầm xa do nước này tự phát triển vào mùa đông, với tầm bắn khoảng 3.000 km và đầu đạn nặng 1.150 kg - lớn hơn nhiều so với đầu đạn 150 kg của Long Neptune.

“Nếu nhà sản xuất thực sự tung ra số lượng đáng kể, chứ không chỉ là chiêu quảng bá, thì nói thật, tầm quan trọng của Neptune nâng cấp giảm đi đáng kể” - ông Hoffmann nhận định.

Theo The Kyiv Independent, Ukraine hiện đang tiếp tục đẩy mạnh sản xuất vũ khí trong nước. Ông Zelensky cho biết ngày 16-4 rằng hơn 40% vũ khí trên tiền tuyến hiện được sản xuất ở Ukraine, trong đó hơn 95% số máy bay không người lái (UAV) sử dụng trên chiến trường là nội địa.

Tháng 6, truyền thông Ukraine đưa tin tên lửa đạn đạo tầm ngắn Sapsan nội địa đã thử nghiệm chiến đấu thành công và đang trong quá trình sản xuất hàng loạt.

Ông Zelensky trước đó cũng tiết lộ Ukraine đã phát triển một loại vũ khí nội địa khác tên là Palianytsia - một sự kết hợp giữa tên lửa và UAV.