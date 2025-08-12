Thao trường Ukraine hứng tên lửa Nga mang đầu đạn chùm

"Lực lượng Nga tối 11/8 tập kích tên lửa nhằm vào một trong các đơn vị huấn luyện của lục quân Ukraine. Theo đúng quy trình, các quân nhân đã lập tức được thông báo khi có báo động tên lửa. Dù vậy, một nhóm quân nhân đã lọt vào khu vực sát thương của đầu đạn chùm khi di chuyển tới hầm trú ẩn", lục quân Ukraine cho biết hôm nay.

Lực lượng này nói rằng đòn tập kích đã khiến một quân nhân thiệt mạng và 11 binh sĩ khác bị thương ở các mức độ khác nhau. 12 quân nhân cũng cần trợ giúp y tế do tổn thương màng nhĩ hoặc bị choáng. Vị trí thao trường hứng tên lửa không được công bố.

"Để bảo vệ tính mạng và sức khỏe của mọi người, các trung tâm huấn luyện, thao trường và cơ sở quân sự đang liên tục được trang bị thêm hầm trú ẩn kiên cố", lục quân Ukraine cho hay.

Tên lửa đạn đạo Iskander-M khai hỏa nhằm vào lực lượng Ukraine hồi năm 2022. Ảnh: RIA Novosti

Bộ tư lệnh không quân Ukraine cho biết Nga tối 11/8 phóng tổng cộng 48 máy bay không người lái (UAV) tự sát và mồi nhử cùng 4 tên lửa đạn đạo Iskander-M nhằm vào lãnh thổ nước này. "Các đơn vị phòng không đã bắn hạ hoặc gây nhiễu 36 UAV, trong khi 12 phi cơ và 3 tên lửa đánh trúng 7 địa điểm", cơ quan này cho hay, không đề cập đến tên lửa Iskander-M còn lại.

Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin.

Quân đội Nga đã tiến hành hàng loạt vụ tập kích nhằm vào các cơ sở huấn luyện của quân đội Ukraine trong những tháng vừa qua, gần nhất là đòn tập kích kép ở khu vực Goncharovskoye thuộc tỉnh Chernihiv.

Một trong những sự việc gây thương vong nghiêm trọng nhất xảy ra đầu tháng 3, khi quân đội Nga phóng tên lửa đạn đạo Iskander-M vào thao trường Novomoskovsky ở tỉnh Dnipropetrovsk, nơi huấn luyện binh sĩ của Lữ đoàn Cơ giới số 157 Ukraine. Moskva tuyên bố đòn tập kích đã khiến 150 quân nhân thiệt mạng, trong đó có khoảng 30 chuyên gia nước ngoài.

Tướng Syrsky gọi đây là thảm kịch, cho biết đòn tấn công đã "làm một số người thiệt mạng và bị thương" nhưng không nêu con số cụ thể. Igor Mosiychuk, cựu nghị sĩ quốc hội Ukraine, nói rằng vụ tập kích đã đánh trúng Tiểu đoàn dự bị số 168, khiến 32 người thiệt mạng và 153 người bị thương, làm hư hỏng hai phương tiện của Lữ đoàn Cơ giới số 93.

Tình trạng này khiến giới chỉ huy quân sự Ukraine ngày càng hứng chịu nhiều chỉ trích từ dư luận.

Mykhailo Drapatyi, cựu tư lệnh lục quân Ukraine, từng cam kết sẽ áp dụng các tiêu chuẩn an toàn mới và truy cứu trách nhiệm của những người liên quan. Dù vậy, Nga vẫn liên tục tấn công các thao trường của Ukraine sau đó và gây nhiều thương vong, khiến tướng Drapatyi phải nộp đơn từ chức tư lệnh lục quân Ukraine.