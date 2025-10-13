Lật xe khách ở Lào Cai, 9 người thương vong

Ông Nguyễn Tiến Chiển, Chủ tịch UBND xã Việt Hồng, cho biết khoảng 12h trưa 13/10, chiếc xe khách chạy tuyến Nghĩa Lộ - Mỹ Đình (Hà Nội) khi di chuyển đến đoạn dốc Vần (tỉnh lộ 172, qua thôn Minh Phú) thì bị mất phanh, lao vào taluy dương và lật nghiêng.

Trên xe lúc đó có hơn 20 hành khách. Vụ tai nạn khiến 2 người tử vong tại chỗ, 1 người bị thương nặng được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi; khoảng 6 người khác bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Cắt từ video.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt để khoanh vùng, khám nghiệm hiện trường, đưa người bị thương đi cấp cứu, đồng thời phân luồng giao thông và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.