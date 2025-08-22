Ông Zelensky nói về “tên lửa thành công nhất” của Ukraine, có thể tạo bước ngoặt

Ông Zelensky nói Ukraine đang tập trung sản xuất vũ khí nội địa bằng các tên lửa Flamingo, Sapsan hay UAV lai tên lửa Palianytsia. Ảnh: Bloomberg.

Theo ông Zelensky, việc sở hữu năng lực tên lửa tầm xa nội địa có thể tạo ra bước ngoặt cho Ukraine, trong nỗ lực làm suy yếu khả năng quân sự của Nga ở sâu phía sau phòng tuyến.

Ông nói tên lửa Flamingo đã trải qua các cuộc thử nghiệm thành công và mô tả đây là “tên lửa thành công nhất” mà Ukraine hiện có. Ông khẳng định loại tên lửa này có tầm bay tới 3.000 km.

Tên lửa Flamingo được cho là đã được Ukraine sử dụng trong chiến đấu nhưng chưa rõ mức độ hiệu quả, cũng như chưa có video mẫu tên lửa này đánh trúng mục tiêu trong lãnh thổ Nga.

“Đến tháng 12, chúng tôi sẽ có thêm nhiều tên lửa loại này. Và vào cuối tháng 12 hoặc trong giai đoạn tháng 1–2, việc sản xuất với số lượng lớn sẽ chính thức bắt đầu”, ông Zelensky nói thêm.

Công ty Ukraine Fire Point đang đảm nhiệm việc phát triển Flamingo. Bà Iryna Terekh, Giám đốc sản xuất của công ty, nói tốc độ sản xuất hiện tại là 1 quả tên lửa Flamingo/ngày, tương đương 30 quả/tháng. Fire Point đặt mục tiêu nâng công suất lên 7 quả tên lửa mỗi ngày, kể từ tháng 10 năm nay.

Tên lửa Flamingo lần đầu được công khai hôm 17/8, khi một phóng viên nước ngoài đăng tải hình ảnh về nó. Tên lửa này được do là giống với mẫu tên lửa FP-5 do UAE hợp tác với Anh phát triển.

Tháng 11/2024, ông Zelensky từng tuyên bố Ukraine đã sản xuất 100 tên lửa đầu tiên. Kể từ đó, Kiev tiếp tục gia tăng năng lực sản xuất vũ khí trong nước. Hồi tháng 4/2025, ông Zelensky cho biết hơn 40% số vũ khí sử dụng trên tiền tuyến hiện nay do Ukraine tự chế tạo, trong đó có trên 95% là máy bay không người lái (UAV).

Hồi tháng 6, truyền thông Ukraine đưa tin, tên lửa đạn đạo tầm ngắn Sapsan do nước này phát triển đã hoàn tất thử nghiệm chiến đấu và đang trong giai đoạn sản xuất hàng loạt. Trước đó, ông Zelensky cũng tiết lộ Ukraine đã phát triển loại vũ khí lai giữa tên lửa và máy bay không người lái, mang tên Palianytsia.