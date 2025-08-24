Mỹ sắp cung cấp 3.350 quả tên lửa hành trình tầm xa phát triển riêng cho Ukraine

Ảnh minh họa tên lửa hành trình tầm xa mà Mỹ phát triển riêng cho Ukraine. Ảnh: Army Recognition.

Loại tên lửa này có tầm bắn tối đa khoảng 450 km và dự kiến sẽ được chuyển tới Ukraine trong vòng 6 tuần. Một số quan chức Mỹ nói với WSJ rằng Kiev sẽ phải xin sự chấp thuận của Lầu Năm Góc trước khi phóng các tên lửa ERAM từ chiến đấu cơ.

ERAM là tên lửa hành trình tấn công mặt đất, phóng từ máy bay, được phát triển theo chương trình hợp tác giữa Mỹ, Đan Mạch và Hà Lan, nhằm cung cấp khả năng tấn công tầm xa cho Ukraine.

Thông tin chi tiết về ERAM hiện chưa được công khai. Dự án ERAM được Lầu Năm Góc công bố vào năm 2024, ưu tiên phát triển tên lửa có giá rẻ, tầm bắn xa, sản xuất nhanh và độ chính xác cao ngay cả trong môi trường gây nhiễu điện tử.

ERAM được xem như một phương án tấn công tầm xa dễ sản xuất, nhằm bổ sung cho kho vũ khí của Ukraine — đặc biệt khi các loại tên lửa hiện đại như Storm Shadow/SCALP của Anh và Pháp có số lượng sản xuất giới hạn và chi phí cao.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuần qua tuyên bố Ukraine “không có cơ hội giành chiến thắng” trừ khi có khả năng tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Nga. Trong năm 2025, lực lượng Ukraine liên tục mất dần vị trí trước Nga và gặp khó khăn trong việc bổ sung quân số, RT đưa tin.

Ông Trump hồi tháng 7 cũng khẳng định mọi vũ khí bổ sung mà Mỹ cung cấp cho Ukraine sẽ do các nước thành viên NATO ở châu Âu chi trả chi phí. Ngoài tên lửa hành trình ERAM, các vũ khí mà Mỹ và châu Âu sắp tới tiếp tục cung cấp cho Ukraine gồm các hệ thống phòng không và tên lửa GMLRS sử dụng cho các hệ thống pháo phản lực phóng loạt.

Theo RT, các quốc gia đồng minh châu Âu của Ukraine, bao gồm Pháp và Đức, ngày càng tính tới việc cung cấp thêm vũ khí như một phần trong các bảo đảm an ninh dành cho Kiev sau khi xung đột kết thúc. Nga cho rằng viện trợ quân sự của phương Tây là một trong những rào cản cho thỏa thuận hòa bình.