Tiết lộ mẫu tên lửa tầm bắn 3.000 km, đầu đạn nặng tới 1 tấn do Ukraine sản xuất

Tên lửa Flamingo của Ukraine giống mẫu tên lửa FP-5 do UAE hợp tác phát triển cùng Vương quốc Anh. Ảnh: H I Sutton/X.

Một phóng viên ảnh nước ngoài gần đây được phép tiếp cận và chụp hình mẫu tên lửa hành trình cỡ lớn mới nhất của Ukraine. Ảnh chụp tại địa điểm thuộc công ty quốc phòng Fire Point ở Ukraine.

“Tên lửa Flamingo của Ukraine, tầm bắn 3.000 km, đã bắt đầu được sản xuất hàng loạt”, phóng viên này cho biết.

Theo tờ RBC-Ukraine, mẫu tên lửa mang tên Flamingo trên có nét khá tương đồng với tên lửa hành trình FP-5 do tập đoàn Milanion giới thiệu tại triển lãm IDEX-2025 hồi đầu năm nay.

Theo các nguồn tin, tên lửa hành trình FP-5 do tập đoàn Milanion của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) phát triển, nhưng mang đậm dấu ấn hợp tác công nghệ với Vương quốc Anh. Milanion vốn là một tập đoàn có trụ sở chính ở Anh, sau đó mở rộng hoạt động sang UAE.

Mô hình tên lửa FP-5 do UAE giới thiệu vào đầu năm nay. Ảnh: Army Recognition.

Hiện chưa rõ liệu có phải Ukraine mua bản quyền sản xuất tên lửa Flamingo (FP-5) theo thỏa thuận với Anh và UAE hay không. Trước đây, Anh là quốc gia phương Tây đầu tiên cung cấp cho Ukraine tên lửa tầm xa hiện đại.

Ngoài tầm bắn lên tới 3.000 km, tên lửa mới của Ukraine được đánh giá nặng khoảng 6 tấn, mang đầu đạn lên tới 1 tấn và đạt tốc độ tối đa 900 km/giờ. Tên lửa có sải cánh 6 mét, được dẫn đường bằng hệ thống kết hợp giữa định vị quán tính và định vị vệ tinh. Tên lửa cũng được tích hợp hệ thống chống gây nhiễu điện tử.

Hiện quân đội Ukraine chưa đưa ra bình luận về thông tin sản xuất tên lửa Flamingo, cũng như thời điểm loại tên lửa này được triển khai thực tế trên chiến trường.

Kể từ đầu năm nay, Ukraine chuyển sang hợp tác với các đồng minh phương Tây trong việc tự sản xuất các mẫu tên lửa tầm xa ngay trong nước để chủ động nguồn cung.

Vào tháng 5, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã ra lệnh đẩy nhanh chương trình phát triển tên lửa đạn đạo. Cố vấn của chánh văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Mykhailo Podolyak, từng cho biết một số mẫu tên lửa có thể đạt tầm bắn tới 700 km. Oleksandr Kamyshyn, cố vấn chiến lược của Tổng thống Ukraine, gần đây cũng khẳng định các dòng tên lửa đạn đạo nội địa của Ukraine đã bước vào sản xuất hàng loạt.