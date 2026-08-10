Ukraine dội "bão lửa" rung chuyển nước Nga: Hơn 450 "sát thủ trên không" ồ ạt tấn công, hàng chục người thương vong

Ảnh minh họa Pravda.

Cuộc tập kích quy mô chưa từng có

Theo Kyivpost, rạng sáng 10/8, bầu trời nước Nga rung chuyển trước đợt tấn công bằng UAV quy mô kỷ lục từ phía Ukraine. Cuộc tập kích diễn ra nhằm đáp trả chiến dịch oanh tạc bạo tàn kéo dài suốt một tuần qua của Nga, nơi hàng trăm tên lửa, UAV và bom lượn đã trút xuống các thành phố Ukraine, khiến 27 người thiệt mạng chỉ riêng tại thủ đô Kiev.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố các lực lượng phòng không nước này đã đánh chặn và tiêu hủy tổng cộng 456 drone trên 16 khu vực khác nhau cùng vùng Crimea sáp nhập. Các mục tiêu nhắm tới trải dài khắp các tỉnh Bryansk, Kursk, Kaluga, Tula, Belgorod, Rostov, Voronezh cho đến tận các vùng xa xôi như Samara, Orenburg, Saratov và khu vực thủ đô Moskva - nơi Thị trưởng Sergey Sobyanin xác nhận có 23 drone bị bắn hạ khi đang tiến sát thành phố. Riêng tại tỉnh Rostov, Thống đốc Yuri Slyusar cho biết hơn 70 drone đã bị phá hủy.

12 người thiệt mạng tại Tatarstan, nhà máy hóa dầu chìm trong biển lửa

Tổn thất nặng nề nhất ghi nhận tại Cộng hòa Tatarstan, nơi nhà chức trách xác nhận có 12 người thiệt mạng và 39 người bị thương sau các cuộc tấn công nhắm vào hạ tầng công nghiệp và dân sự tại thành phố Nizhnekamsk. Lãnh đạo Tatarstan, ông Rustam Minnikhanov, đã tuyên bố để tang các nạn nhân.

Theo phân tích hình ảnh từ các nhân chứng do trang tin độc lập Astra công bố, mục tiêu của đợt tấn công là tổ hợp hóa dầu Nizhnekamskneftekhim (NKNKh) - một trong những khu phức hợp hóa dầu lớn nhất của Nga và là nhà sản xuất cao su tổng hợp hàng đầu thuộc tập đoàn Sibur. Khu vực này cũng tập trung nhiều cơ sở chiến lược như nhà máy lọc dầu Tatneft và khu chế biến TAIF-NK.

Các kênh Telegram của Ukraine như Supernova+ và Exilenova+ đồng loạt đưa tin drone đã đánh trúng nhà máy lọc dầu Nizhnekamsk, kèm theo các đoạn video ghi lại cảnh ngọn lửa lớn bùng phát dữ dội tại hiện trường.

Đòn "ăn miếng trả miếng"

Chiến dịch tập kích dữ dội này được cho là minh chứng cho chiến lược ngày càng cứng rắn của Ukraine: sử dụng mạng lưới drone tầm xa để tấn công sâu vào hậu phương Nga, nhắm trực diện vào các mục tiêu quân sự, năng lượng và công nghiệp nhằm làm suy yếu cỗ máy chiến tranh của Điện Kremlin.

Trong bối cảnh Nga liên tục phóng hàng loạt tên lửa đạn đạo, drone tự sát và bom dẫn đường vào Ukraine trong tuần qua (thống kê từ Tổng thống Volodymyr Zelensky cho thấy Nga đã nã hơn 61 tên lửa, 1.560 drone và 1.540 bom lượn), bằng đòn tấn công này, Kiev khẳng định những đòn trừng phạt từ trên không này là biện pháp đáp trả tất yếu của họ để buộc Moscow phải ngồi vào bàn đàm phán.