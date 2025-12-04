Tổng thống Mỹ: Tổng thống Nga muốn kết thúc xung đột ở Ukraine

Tuyên bố này được đưa ra sau cuộc gặp kéo dài 5 tiếng giữa hai đặc phái viên Mỹ với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow vào ngày 2-12.

Phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận rằng con rể ông - Jared Kushner - và ông Steve Witkoff đã có một cuộc gặp "khá tốt đẹp" với Tổng thống Putin.

Theo hãng tin TASS ngày 4-12, ông Donald Trump đã thuật lại ấn tượng của phái đoàn: "Ông ấy muốn chấm dứt xung đột. Đó là ấn tượng của họ (các đặc phái viên). Ấn tượng của họ rất mạnh mẽ rằng ông ấy muốn đạt được một thỏa thuận".

Tổng thống Donald Trump cũng tỏ ra thận trọng khi được hỏi về kết quả cuộc họp. "Tôi không thể nói trước được kết quả sẽ ra sao sau cuộc gặp đó bởi vì điệu nhảy tango cần có hai người" - ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng cho biết Washington "đã chuẩn bị sẵn một số nội dung" trong các kênh trao đổi với phía Ukraine.

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ cho rằng giới lãnh đạo Ukraine lẽ ra nên đồng ý dàn xếp xung đột sớm hơn, vì tình hình hiện tại đang ngày càng bất lợi cho Kiev.

Theo ông Donald Trump, thời điểm thích hợp để dàn xếp chính là hồi tháng 2, khi ông gặp gỡ Tổng thống Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng.

Trong cuộc gặp tháng 2 đó, Tổng thống Donald Trump cảnh báo Tổng thống Zelensky rằng Washington sẽ chấm dứt hỗ trợ nếu Kiev không nỗ lực tìm kiếm một giải pháp hòa bình, đồng thời nhấn mạnh rằng Ukraine không có đòn bẩy trong cuộc xung đột.

Về phía Nga, Điện Kremlin cho biết điểm mấu chốt trong cuộc đàm phán Moscow là việc Ukraine gia nhập NATO. Trong khi Kiev lập luận rằng họ muốn gia nhập NATO để tự bảo vệ, nhưng Moscow kiên quyết phản đối việc Ukraine tham gia liên minh quân sự này.

Ngoài ra, một vấn đề bất đồng đáng kể khác là vấn đề lãnh thổ.

Theo kênh truyền hình Al Jazeera, các đồng minh châu Âu của Ukraine tại cuộc họp NATO ở Bỉ gần đây đã thể hiện quan điểm trái ngược, cáo buộc ông Putin không hề có ý định chấm dứt xung đột ở Ukraine.

NATO cam kết sẽ không bỏ rơi Ukraine, với 2/3 các nước thành viên cam kết gửi thêm 4 tỉ USD vũ khí. Tuy nhiên, Hungary tuyên bố sẽ không gửi vũ khí hay tiền cho Ukraine vì cho rằng có thể làm suy yếu nỗ lực hòa bình của Tổng thống Donald Trump.

Mặc dù các đại diện Mỹ báo cáo cuộc đàm phán ở Moscow có "kết quả tích cực" và Bộ Ngoại giao Ukraine xác nhận họ sẽ sớm được mời đến Mỹ, phóng viên Jonah Hull của Al Jazeera tại Kiev nhận định rằng mục tiêu hòa giải của Washington dường như "đã bị đình trệ" vào thời điểm hiện tại.

Điều quan trọng bây giờ là động thái tiếp theo của Tổng thống Donald Trump: liệu ông sẽ tăng cường sức ép lên Ukraine để chấp nhận một thỏa thuận bất lợi, hay tệ hơn là mất hứng thú và bỏ cuộc.