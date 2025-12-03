Thế giới 24h: Ông Trump đẩy nhanh chấm dứt chiến sự Ukraine, châu Âu bất an

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Châu Âu lo ngại một thỏa thuận không như ý

Theo Reuters, dù việc Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc đẩy chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine có đi đến đâu, giới lãnh đạo châu Âu vẫn lo ngại viễn cảnh một thỏa thuận không thể trừng phạt hay làm suy yếu Nga như họ kỳ vọng.

Châu Âu thậm chí có thể phải chấp nhận một mối quan hệ kinh tế ngày càng sâu giữa Washington và Moscow.

Ukraine và một số nước châu Âu đã lên tiếng phản đối nhiều nội dung trong bản kế hoạch 28 điểm của Mỹ – tài liệu bị cho là chứa nhiều điều khoản có lợi cho Nga. Dù vậy, bất kỳ thỏa thuận nào cũng được cho là sẽ tiềm ẩn rủi ro lớn cho châu Âu. Và khả năng tác động của châu Âu lên một thỏa thuận hòa bình là rất hạn chế, bởi họ không có đủ sức mạnh quân sự để ra điều kiện.

Châu Âu không có mặt tại cuộc đàm phán cuối tuần qua giữa các quan chức Mỹ và Ukraine ở Florida, và cũng chỉ có thể đứng ngoài quan sát khi đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 2/12.

“Tôi có cảm giác ở châu Âu, người ta đang dần nhận ra một thực tế khó tránh: Đến một lúc nào đó sẽ có một thỏa thuận rất khó chấp nhận”, Luuk van Middelaar, giám đốc Viện địa chính trị Brussels, nhận định.

“Ông Trump rõ ràng muốn có một thỏa thuận. Điều khiến châu Âu thấy khó chịu là ông ấy tiếp cận vấn đề theo logic của các cường quốc: ‘Chúng tôi là Mỹ, họ là Nga, chúng tôi là hai cường quốc’”.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio khẳng định châu Âu sẽ được tham gia thảo luận về vai trò của NATO và Liên minh châu Âu trong bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào.

Tuy nhiên, các nhà ngoại giao châu Âu không cảm thấy yên tâm với lời trấn an đó. Họ nhận định gần như mọi yếu tố của một thỏa thuận đều ảnh hưởng trực tiếp đến châu Âu – từ khả năng Ukraine phải nhượng lãnh thổ, cho đến triển vọng hợp tác kinh tế Mỹ - Nga.

Bản đề xuất hòa bình 28 điểm của Washington cũng làm dấy lên lo ngại về cam kết của Mỹ đối với NATO – từ ô hạt nhân, hệ thống vũ khí đến hàng chục nghìn binh sĩ Mỹ đóng tại châu Âu.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius tuần trước cho biết châu Âu ngày càng không chắc chắn “liệu các liên minh hiện tại sẽ còn đáng tin cậy và bền vững trong tương lai nữa hay không”.

Dù từng chỉ trích NATO, ông Trump đã tái khẳng định cam kết với Điều 5 (phòng thủ tập thể) hồi tháng 6, đổi lại việc các nước châu Âu cam kết tăng chi tiêu quốc phòng. Tuy nhiên, việc ông Rubio dự kiến bỏ qua cuộc họp ngoại trưởng NATO tại Brussels tuần này lại làm không khí thêm bất an, trong bối cảnh một số nước lo Nga có thể nhắm tới một thành viên ở phía đông NATO.

Người chết tăng mạnh trong lũ lụt thảm khốc ở Indonesia

Số người thiệt mạng trong các vụ lũ lụt và sạt lở đất trên đảo Sumatra (Indonesia) đã tăng lên 708 người tính đến tối 2/12, theo Cơ quan Giảm nhẹ Thiên tai Indonesia (BNPB), với 504 người còn mất tích.

Con số này tăng mạnh so với báo cáo trước đó một ngày, khi BNPB thông tin có 604 người thiệt mạng.

Mưa gió mùa lớn kết hợp với các cơn bão nhiệt đới đã tàn phá nhiều khu vực châu Á trong tuần này – gồm Indonesia, Sri Lanka và miền nam Thái Lan – khiến hơn 1.300 người thiệt mạng, phá hủy hạ tầng và nhấn chìm nhiều thị trấn.

Riêng Indonesia ghi nhận khoảng 3,2 triệu người bị ảnh hưởng và 2.600 người bị thương. Một triệu cư dân đã phải sơ tán khỏi các khu vực nguy cơ cao.

Nhân viên cứu hộ đang chạy đua tiếp cận người sống sót nhưng gặp nhiều trở ngại do đường sá bị chặn và cầu cống hư hỏng. Một số địa bàn hiện không thể tiếp cận bằng đường bộ.

Chính phủ Indonesia ngày 1/12 cho biết đang chuyển 34.000 tấn gạo và 6,8 triệu lít dầu ăn đến tỉnh Aceh, cũng như các tỉnh Bắc Sumatra và Tây Sumatra.

Thông tin mới về thảm họa cháy nhà cao tầng ở Hong Kong

Số người thiệt mạng và bị bắt giữ liên quan đến thảm họa cháy nhà ở Hong Kong đã tăng lên. Ảnh: Reuters

Reuters ngày 2/12 đưa tin, Hong Kong sẽ thành lập một ủy ban độc lập để điều tra vụ cháy nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ, khiến ít nhất 156 người thiệt mạng tại khu phức hợp Wang Fuk Court.

Cuộc điều tra sẽ xem xét nguyên nhân hỏa hoạn, lý do đám cháy lan nhanh, cùng quy trình giám sát hoạt động cải tạo tòa nhà – yếu tố bị cáo buộc góp phần khiến ngọn lửa bùng phát dữ dội.

Cảnh sát đã bắt 15 người với cáo buộc ngộ sát và 12 người khác trong cuộc điều tra tham nhũng liên quan.

Giới chức Hong Kong cho biết vật liệu cải tạo kém chất lượng như lưới nhựa và xốp cách nhiệt đã khiến lửa lan qua 7 trong số 8 tòa chung cư, nơi hơn 4.000 người sinh sống. Điều tra viên đã khám nghiệm hầu hết các tòa nhà, tìm thấy nhiều thi thể ở cầu thang và sân thượng. Khoảng 30 người vẫn mất tích.