Tổng thống Mỹ: Nga có lợi thế đàm phán, Ukraine cần nhượng bộ

Loạt ý kiến gây chú ý về cuộc xung đột Nga-Ukraine được Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra trong cuộc phỏng vấn với tờ Politico ngày 9-12.

Theo ông Donald Trump, vị thế đàm phán của Nga mạnh hơn Ukraine chủ yếu vì Nga là "một quốc gia lớn hơn nhiều". Ông cũng lập luận rằng cuộc xung đột này lẽ ra đã không xảy ra nếu ông là tổng thống. Đồng thời, nhà lãnh đạo Mỹ cảnh báo xung đột có thể leo thang và lan rộng.

Ông Donald Trump nhận định cuộc xung đột ở Ukraine là "một vấn đề lớn đối với châu Âu" và cho rằng các nước châu Âu đang xử lý vấn đề này không tốt.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Nhà Trắng

Tổng thống Mỹ bày tỏ sự thất vọng khi Tổng thống Volodymyr Zelensky chưa đọc "kế hoạch hòa bình" của ông. Ông Donald Trump thúc giục mạnh mẽ hơn, cho rằng ông Zelensky phải "bắt đầu nhượng bộ và chấp nhận mọi thứ" bởi vì "ông ấy đang thua".

Ông chủ Nhà Trắng cũng chỉ ra rằng một phần khó khăn trong việc đàm phán thỏa thuận hòa bình là do sự đối kháng gay gắt giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Zelensky.

Liên quan đến vấn đề Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), ông Donald Trump khẳng định rằng từ lâu đã có sự hiểu ngầm rằng Ukraine sẽ "không gia nhập NATO", điều này đã tồn tại "rất lâu trước" khi ông Putin lên nắm quyền.

Cuối cùng, Tổng thống Donald Trump đề xuất rằng Ukraine nên tổ chức bầu cử dù đang trong cuộc xung đột với Nga.

Ông Donald Trump nói với tờ Politico: "Ukraine đang lấy lý do xung đột để không tổ chức bầu cử. Tôi nghĩ người dân Ukraine nên có quyền lựa chọn đó".

Trong những tuần gần đây, Tổng thống Ukraine Zelensky phải đối mặt với áp lực chính trị vì một vụ bê bối tham nhũng liên quan đến các quan chức cấp cao.

Các cơ quan chống tham nhũng của Ukraine đã kết luận 100 triệu USD bị tham ô từ ngành năng lượng, chủ yếu qua hình thức nhà thầu chi các khoản "lại quả". Trước tình hình này, Tổng thống Zelensky sa thải hai quan chức cấp cao và áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với những người thân tín.

Dù ông Zelensky không bị buộc tội sai phạm, nhưng chánh văn phòng tổng thống là ông Andriy Yermak đã phải từ chức sau cuộc truy quét chống tham nhũng vào tháng trước.