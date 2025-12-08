Ukraine tố Nga tập kích gây hư hại đập nước ở vùng Kharkiv

Hình ảnh hư hại tại đập nước của Ukraine ở vùng Kharkiv. Ảnh: Kyiv Post.

Oleksandr Husarov, đứng đầu khu dân cư Pechenihy ở vùng Kharkiv, thông báo rằng từ 12h ngày 7/12, mọi hoạt động qua lại trên mặt đập đã “ngừng hoàn toàn”. Ông kêu gọi người dân “thận trọng và không di chuyển về phía con đập”, cho biết các kỹ sư và lực lượng ứng cứu đang đánh giá thiệt hại và xử lý hậu quả tại chỗ.

Hình ảnh do truyền thông đăng tải cho thấy cận cảnh hư hại ở phần đường đi qua con đập. Nhà chức trách Ukraine không công bố trình trạng đập nước.

Hồ chứa Pechenihy là một trong những công trình thủy lợi quan trọng của vùng Kharkiv, có diện tích hơn 86 km², dài 65 km và rộng từ 300 đến 3.000 m. Độ sâu tối đa dao động từ 4,5 đến 20 m, còn lưu vực chứa nước rộng khoảng 8.400 km².

Nhà chức trách Ukraine cho biết, thiệt hại cụ thể đang được đánh giá. Ảnh: Kyiv Post.

Đập nằm gần khu định cư Pechenihy, cách Kharkiv khoảng 60 km về phía đông. Hồ chứa kéo dài theo hướng sông Starytsia, chảy qua các khu dân cư Chuhuiv và Vovchansk; xung quanh là rừng thông và nhiều cộng đồng dân cư ven sông.

Các chuyên gia kết cấu đang kiểm tra xem vụ tấn công có ảnh hưởng đến độ an toàn của thân đập hay không, trong khi lực lượng cứu hộ tiếp tục làm việc tại hiện trường.

Vụ việc xảy ra hơn một tháng sau vụ Ukraine bị tối tấn công đập nước Nga ở vùng Belgorod, gây hư hại đáng kể và buộc chính quyền địa phương Nga ban bố tình trạng khẩn cấp.

Ukraine sau đó nhận trách nhiệm tấn công đập nước Belgorod, tuyên bố đây là biện pháp nhằm ngăn chặn bước tiến của Nga ở thị trấn Vovchansk. Tuy nhiên, đến đầu tháng 12, Nga đã tuyên bố hoàn tất kiểm soát thị trấn biên giới Vovchansk.