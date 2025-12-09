Thế giới 24h: Trung Quốc lên tiếng về chuyến thăm Ấn Độ của ông Putin

Ông Modi(trái), ông Putin (giữa) và ông Tập tại một sự kiện. Ảnh: Reuters

Bắc Kinh: Hợp tác Nga - Trung - Ấn có ý nghĩa đặc biệt với thế giới

Trả lời câu hỏi liên quan tới phát biểu của Tổng thống Nga Vladimir Putin về quan hệ giữa Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS), người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Guo Jiakun cho biết, Nga, Trung Quốc và Ấn Độ đều là nền kinh tế mới nổi và là những thành viên quan trọng của Global South (tạm hiểu: nhóm các nước không thuộc trục quyền lực phương Tây), do đó sự hợp tác giữa họ có ý nghĩa đặc biệt đối với thế giới.

“Ba nước duy trì quan hệ tốt đẹp không chỉ phù hợp với lợi ích của riêng mỗi nước mà còn đóng góp cho hòa bình, an ninh, ổn định và thịnh vượng của cả khu vực lẫn toàn cầu,” ông Jiakun nói. “Trung Quốc sẵn sàng phối hợp với Nga và Ấn Độ để tiếp tục thúc đẩy quan hệ song phương”.

Bình luận về quan hệ với Ấn Độ trong bối cảnh hai bên đang xích lại gần nhau sau gần 5 năm căng thẳng, ông Jiakun khẳng định Bắc Kinh “sẵn sàng cùng Ấn Độ nhìn nhận và xử lý quan hệ song phương từ tầm nhìn chiến lược và dài hạn”. Quan hệ New Delhi – Bắc Kinh từng rơi vào căng thẳng nghiêm trọng sau vụ đụng độ chết người ở biên giới năm 2020, nhưng đã dần cải thiện từ năm ngoái.

Trong cuộc phỏng vấn với kênh India Today trước chuyến thăm New Delhi, ông Putin khẳng định Trung Quốc và Ấn Độ đều là “những người bạn thân thiết” của Nga, và Moscow coi trọng quan hệ với cả hai quốc gia này.

Ông Putin cho biết Nga muốn đưa hợp tác với hai nước “lên một tầm cao mới, bao gồm cả việc tăng cường hợp tác về công nghệ”.

Bắc Kinh và New Delhi đều từ chối tham gia các lệnh trừng phạt của phương Tây nhằm vào Nga liên quan tới cuộc xung đột ở Ukraine, đồng thời tăng mạnh giao thương với Moscow. Ông Putin ca ngợi cách tiếp cận “hợp lý và thực tế” của họ.

Ông Zelensky nói cứng về nhượng bộ lãnh thổ

Ông Zelensky bắt tay Thủ tướng Anh Keir Starmer ngày 8/12. Ảnh: Reuters

Phát biểu khi vừa tới phủ Thủ tướng Anh để gặp ông Keir Starmer ngày 8/12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết các bên vẫn cần thảo luận thêm về việc bên nào sẽ kiểm soát các tỉnh Donetsk và Lugansk, cùng nhiều điểm “nhạy cảm” khác trong kế hoạch hòa bình do Mỹ đề xuất.

Các cuộc đàm phán do Mỹ làm trung gian vẫn chưa đạt đồng thuận về việc kiểm soát khu vực Donbass ở miền đông, khi những người tham gia thương lượng thừa nhận rằng vấn đề lãnh thổ vẫn là “điểm gai góc nhất”.

Ông Zelensky nói với Bloomberg News: “Hiện có ba cách nhìn - từ Mỹ, Nga và Ukraine - và chúng tôi vẫn chưa có một quan điểm thống nhất về Donbass”.

Ông Zelensky cũng cho biết Kiev đang thúc đẩy một thỏa thuận riêng về cam kết an ninh từ các đồng minh phương Tây.

“Có một câu hỏi mà tôi và toàn thể người dân Ukraine muốn nhận được câu trả lời: Nếu xung đột một lần nữa xảy ra sau khi có hòa bình, các đối tác của chúng tôi sẽ hành động thế nào?”, ông Zelensky nói.

Ngày 8/12, ông Zelensky có mặt tại Anh cùng các đồng minh châu Âu quan trọng: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Friedrich Merz, để bàn về tiến trình đàm phán.

Trước đó, ngày 7/12, ông Trump bày tỏ “thất vọng” về cách Kiev phản ứng với đề xuất hòa bình của Washington, đồng thời cho rằng ông Zelensky chưa đọc bản kế hoạch hòa bình này.

Mạng xã hội của tỷ phú Musk "tung đòn" với EU

Đài RT ngày 8/12 đưa tin, mạng xã hội X đã cấm Ủy ban châu Âu (EC) chạy quảng cáo trên nền tảng này, cáo buộc EC tìm cách lạm dụng các công cụ của nền tảng.

Ông Nikita Bier, giám đốc sản phẩm của X, thông báo biện pháp này vào ngày 7/12, phản hồi lại bài đăng của EC về khoản phạt nhằm vào mạng xã hội X.

Ông Nikita cho rằng thông báo của EU mang tính “mỉa mai”, cáo buộc nhân viên EC cố tình đăng nhập vào một tài khoản quảng cáo đã lâu không hoạt động để khai thác một lỗi của hệ thống quảng cáo X nhằm khuếch đại nhân tạo phạm vi tiếp cận thông điệp. Tài khoản này đã bị X khóa vĩnh viễn.

Theo truyền thông, EU đã ngừng chạy quảng cáo trên X từ tháng 11/2023. Một bản ghi nhớ nội bộ, được Politico trích dẫn, cho hay, EC lo ngại rủi ro hình ảnh sau tình trạng “lan truyền thông tin sai lệch” trên nền tảng này trong thời điểm xảy ra cuộc tấn công của Hamas vào Israel một tháng trước đó. Tuy nhiên, EC vẫn tiếp tục sử dụng X để đăng tải thông tin thường nhật.

Động thái này của mạng xã hội X (thuộc sở hữu của tỷ phú Mỹ Elon Musk) đánh dấu bước leo thang mới trong cuộc đối đầu ngày càng căng thẳng giữa EU và mạng xã hội này. Gần đây, Brussels đã phạt X 120 triệu euro (khoảng 140 triệu USD) theo Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số (DSA), cáo buộc X gây hiểu lầm cho người dùng khi thay đổi hệ thống kiểm chứng “dấu tích xanh”.

Ông Musk bác bỏ khoản phạt, gọi đây là hành động mang động cơ chính trị và chỉ trích EU, đồng thời kêu gọi giải thể toàn bộ EU.

Những chỉ trích của ông Musk nhằm vào Brussels đã nhận được sự ủng hộ từ Washington. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio lên án khoản phạt của EU là “một cuộc tấn công nhằm vào toàn bộ các nền tảng công nghệ Mỹ và người dân Mỹ”, cáo buộc các quan chức châu Âu tìm cách áp đặt kiểm duyệt chính trị.