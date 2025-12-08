Nga tiến công nhanh nhất kể từ giai đoạn đầu xung đột ở Ukraine

Lính cứu hỏa Ukraine dập lửa sau một cuộc tập kích của Nga ở vùng Kharkiv vào ngày 7/12/2025. Ảnh: EPA.

Dữ liệu của DeepState, nhóm phân tích có liên hệ với Bộ Quốc phòng Ukraine, cho biết quân đội Nga kiểm soát khoảng 518 km² lãnh thổ ở Ukraine trong tháng 11, gấp đôi so với khoảng 259 km² của tháng trước đó.

Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở ở Mỹ đánh giá tốc độ này được xem là nhanh nhất kể từ đợt tiến quân ban đầu của Nga gần bốn năm trước.

Thông tin xuất hiện trong bối cảnh hôm 8/12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dự kiến có cuộc gặp Thủ tướng Anh Sir Keir Starmer ở London. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Friedrich Merz cũng sẽ tham dự.

Trước cuộc họp, Điện Elysee khẳng định Ukraine “không ở bờ vực sụp đổ”. Điện Elysee cho rằng các lãnh đạo châu Âu cần cam kết hỗ trợ dài hạn trong trường hợp vòng đàm phán mới nhất với ông Donald Trump không đi đến kết quả.

“Ukraine đang đứng vững và thậm chí còn làm tốt hơn thế. Ukraine không ở bờ vực sụp đổ”, phát ngôn viên Điện Elysee nói. “Nếu chưa thể đạt thỏa thuận hòa bình ngay với Nga, điều cốt yếu là châu Âu phải bảo đảm Ukraine không mất thêm lãnh thổ vì thiếu sự hỗ trợ”.

Hiện tại, Nga đang tiến công trên khắp mặt trận, bao gồm nỗ lực bao vây thành phố Siversk. Kiểm soát thành phố này giúp Nga tiến gần hơn đến hai thành trì kiên cố còn lại của Ukraine ở vùng Donetsk là Sloviansk và Kramatorsk.

Hôm 7/12, một số blogger quân sự thân Nga cho biết, quân đội nước này đã kiểm soát vài khu dân cư ở phía bắc Siversk, nhờ sử dụng các toán quân nhỏ luồn sâu sau tuyến phòng thủ Ukraine, chiến thuật vốn phát huy hiệu quả tại Pokrovsk.

Quân đội Ukraine xác nhận giao tranh dữ dội đang diễn ra ở Siversk. DeepState cho biết, một nửa thành phố đang thuộc vùng xám, nghĩa là trong tình trạng giao tranh.

Theo tờ Telegraph, giới phân tích phương Tây nhận định Nga có thể mất thêm vài năm nữa để kiểm soát toàn bộ vùng Donbass.

Khi mùa đông đến gần, tốc độ tiến quân của Nga được dự đoán sẽ chậm lại. Dù vậy, trong động thái được xem là gửi tín hiệu đến phương Tây, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã yêu cầu quân đội chuẩn bị cho hoạt động tác chiến mùa đông.

Cũng trong ngày 7/12, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố kiểm soát thêm hai ngôi làng Kucherivka ở vùng Kharkiv và Rivne ở vùng Donetsk.