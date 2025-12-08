Con trai cả nói về khả năng ông Trump rút khỏi tiến trình hòa bình Ukraine

Donald Trump Jr, con trai cả của Tổng thống Mỹ Donald Trump, trả lời trên kênh truyền hình Sky News với tư cách là doanh nhân. Ảnh: Sky News.

Trả lời trên kênh truyền hình Sky News của Anh tại Diễn đàn Doha 2025, ông Donald Trump Jr đề cập nhiều chủ đề, trong đó có các nỗ lực ngoại giao gần đây của Mỹ trên toàn cầu.

Con trai cả của ông Trump xuất hiện trong chương trình với tư cách doanh nhân. Ông nêu quan điểm về đầu tư theo tinh thần “nước Mỹ trên hết” trong các lĩnh vực công nghệ quốc phòng và trí tuệ nhân tạo. Theo ông, ổn định toàn cầu gắn trực tiếp với thịnh vượng kinh tế.

Khi được hỏi thẳng liệu ông có tin Tổng thống Mỹ sẽ rút khỏi vấn đề Ukraine hay không, ông Donald Trump Jr trả lời: “Tôi nghĩ cha tôi có thể. Điều tốt ở cha tôi và điều khiến ông ấy khác biệt là bạn không bao giờ biết ông ấy sẽ làm gì. Ông ấy không thể đoán trước được”.

Thời gian qua, ông Trump thúc đẩy trở lại các nỗ lực tìm kiếm thỏa thuận ngừng bắn với Nga.

Liên hệ với “cuộc chiến” hiện nay của cha mình nhằm vào các băng nhóm buôn ma túy, Donald Trump Jr nói rằng các tổ chức đưa chất cấm vào Mỹ là “mối đe dọa rõ ràng và nghiêm trọng lớn hơn nhiều đối với nước Mỹ so với bất cứ điều gì đang diễn ra ở Ukraine hay Nga”.

Dù khẳng định không tin Ukraine sẽ “bị bỏ rơi”, ông Donald Trump Jr cho biết: “Công chúng Mỹ không còn mặn mà với những cuộc chiến bất tận và việc tiếp tục tài trợ cho nỗ lực quân sự của Ukraine”.

Ông mô tả Ukraine là quốc gia “tham nhũng rất nhiều”. Ông gọi Tổng thống Zelensky là “một trong những nhà tiếp thị vĩ đại nhất mọi thời đại” và cho rằng ông Zelensky đã trở thành “gần như một hình tượng thần thánh, đặc biệt với phe cánh tả”.

Ông cũng nhận xét cách tiếp cận của ông Trump trong cuộc xung đột Ukraine là “lẽ thường”.

Khi được hỏi về khả năng ông Trump có tranh cử nhiệm kỳ thứ ba hay không, ông Donald Trump Jr đùa rằng cha mình có thể chỉ đang “trêu tức” những người thuộc phe cánh tả.

Ông nói thêm: “Ông ấy là người khó đoán nhất, có lẽ, trong lịch sử chính trị. Và đó là lý do ông ấy có thể làm được việc. Chúng ta cứ chờ xem”.