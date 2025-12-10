Ông Zelensky bất ngờ tuyên bố sẵn sàng tổ chức bầu cử trong 90 ngày

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thăm Hy Lạp vào ngày 16/11/2025. Ảnh: AFP.

Tuyên bố này được đưa ra sau phát biểu gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trong cuộc phỏng vấn phát sóng trên Politico hôm 9/12, khi được hỏi về vấn đề bầu cử ở Ukraine, ông Trump nói rằng “đã đến lúc” Kiev tổ chức bầu cử.

Ông Zelensky nói quyết định này phụ thuộc vào tình hình an ninh khi Nga vẫn liên tục tập kích, đồng thời phụ thuộc vào khả năng bỏ phiếu của binh sĩ và các yêu cầu pháp lý liên quan.

“Tôi đang đề nghị và công khai khẳng định điều này: tôi mong Mỹ hỗ trợ. Cùng với các đối tác châu Âu, chúng ta có thể bảo đảm mức an ninh cần thiết để tổ chức bầu cử. Nếu điều đó xảy ra, Ukraine sẽ sẵn sàng tổ chức bầu cử trong 60 đến 90 ngày tới”, ông Zelensky nói, đồng thời cho biết chưa thảo luận vấn đề này với Washington. “Tôi có ý chí và sẵn sàng cho việc đó”.

Phát biểu mới đánh dấu sự thay đổi quan trọng trong lập trường của Kiev. Trước đây, giới chức Ukraine nhấn mạnh chỉ tổ chức bầu cử sau khi xung đột kết thúc. Sau đó, ông Zelensky nói có thể cân nhắc nếu đạt được thỏa thuận ngừng bắn.

Lần này, ông kêu gọi Quốc hội xây dựng các đề xuất pháp lý nhằm điều chỉnh luật bầu cử trong thời kỳ thiết quân luật. “Tôi đang chờ đề xuất từ các đối tác, trông đợi các kiến nghị từ Quốc hội để quốc gia bước vào kỳ bầu cử”, ông nói.

Không rõ nếu bầu cử diễn ra trong xung đột, ông Zelensky có tái tranh cử hay không. Hồi tháng 9 năm nay, ông Zelensky từng tuyên bố sẵn sàng không ra tranh cử sau khi xung đột kết thúc.